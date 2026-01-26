Umut Bozok: 'Beşiktaş'a 4 gol attık, ben anlamadım!'

Eyüpspor forması giyen Umut Bozok, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Golcü futbolcu, "Özellikle Jankat'ı tebrik etmek istiyorum. Hatalı bir gol yedikten sonra böyle bir maç çıkarması çok güzel oldu. Golden sonra hiç bırakmadık. Kazanabilirdik, keşke kazansaydık." dedi.



Umut Bozok, "Beşiktaş'a 4 gol attık. İlk gol sayılmadı, ofsayt diye ama anlayamadım. Kimse yanlış anlamasın, kural biraz değişik. Ben anlamadım." sözlerini sarf etti.



