26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
2-2
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
0-2
26 Ocak
Everton-Leeds United
0-142'
26 Ocak
Girona-Getafe
0-040'
26 Ocak
Verona-Udinese
1-1DA
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
0-026'
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
0-142'

Umut Bozok: "Beşiktaş'a 4 gol attık, ben anlamadım!"

Eyüpspor forması giyen Umut Bozok, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

calendar 26 Ocak 2026 22:48
Haber: Sporx.com
Umut Bozok: 'Beşiktaş'a 4 gol attık, ben anlamadım!'
Eyüpspor forması giyen Umut Bozok, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Golcü futbolcu, "Özellikle Jankat'ı tebrik etmek istiyorum. Hatalı bir gol yedikten sonra böyle bir maç çıkarması çok güzel oldu. Golden sonra hiç bırakmadık. Kazanabilirdik, keşke kazansaydık." dedi.

Umut Bozok, "Beşiktaş'a 4 gol attık. İlk gol sayılmadı, ofsayt diye ama anlayamadım. Kimse yanlış anlamasın, kural biraz değişik. Ben anlamadım." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
