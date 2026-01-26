26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Grizzlies, Ja Morant takası ihtimalini masada tutuyor ancak şartları var

Memphis Grizzlies, Şubat ayındaki takas son tarihi öncesinde Ja Morant için tekliflere açık olmaya devam ediyor; ancak beklentilerinden taviz vermeye niyetli değil.

calendar 26 Ocak 2026 15:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Deneyimli NBA muhabiri Marc Stein, son raporunda Memphis Grizzlies'in, takımın yıldız oyun kurucusu Ja Morant etrafında şekillenen olası bir takas senaryosuna hâlâ açık olduğunu ortaya koydu. Morant'ın dirsek burkulması nedeniyle üç haftadır sahalardan uzak olmasına rağmen, Memphis cephesi kapıları tamamen kapatmış değil.

Lig çevrelerinde, Grizzlies'in Morant için talep ettiği bedeli düşürebileceğine dair söylentiler dolaşsa da Stein bu iddialara karşı çıktı. Tecrübeli gazeteci, Memphis'in, Atlanta Hawks'ın Trae Young takasında Washington Wizards'tan aldığı görece düşük karşılığa benzer bir paketi kesinlikle kabul etmeyeceğini belirtti:


"Benim edindiğim izlenim, Grizzlies'in Morant için gelen takas taleplerine fazlasıyla açık olduğu yönünde… Ancak Memphis'in, takımın açık ara en popüler oyuncusu için, Atlanta'nın Young takasında razı olduğu iki takım dostu kontrat (CJ McCollum ve Corey Kispert) seviyesinde bir geri dönüşü kabul etmesi söz konusu değil."

Morant'a yönelik talebin sınırlı kalmasının ardında, sakatlık geçmişi ve saha dışındaki olumsuz davranışlarının önemli etkenler olduğu ifade ediliyor.

Bu sezon yalnızca 20 maçta forma giyebilen Morant, geçtiğimiz Kasım ayında başantrenör Tuomas Iisalo ile yaşadığı bir anlaşmazlık sonrası bir maçlık ceza almasıyla da gündeme gelmişti.

Stein ayrıca, Morant'ın Memphis'te kalması durumunda bile — ki yıldız oyuncu Grizzlies'e bağlılığını defalarca dile getirdi — kulüp içinde başka sorunların yaşanabileceğini aktardı. Kamuoyuna yansıyan takas söylentileri, başarısız sözleşme uzatma görüşmeleri ve Morant ile genel menajer Zach Kleiman arasındaki ilişki, organizasyon içinde yeni gerilimler doğurabilir.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
