Memphis Grizzlies, Şubat ayındaki takas son tarihi öncesinde Ja Morant için tekliflere açık olmaya devam ediyor; ancak beklentilerinden taviz vermeye niyetli değil.Deneyimli NBA muhabiri Marc Stein, son raporunda Memphis Grizzlies'in, takımın yıldız oyun kurucusu Ja Morant etrafında şekillenen olası bir takas senaryosuna hâlâ açık olduğunu ortaya koydu. Morant'ın dirsek burkulması nedeniyle üç haftadır sahalardan uzak olmasına rağmen, Memphis cephesi kapıları tamamen kapatmış değil.Lig çevrelerinde, Grizzlies'in Morant için talep ettiği bedeli düşürebileceğine dair söylentiler dolaşsa da Stein bu iddialara karşı çıktı. Tecrübeli gazeteci, Memphis'in, Atlanta Hawks'ın Trae Young takasında Washington Wizards'tan aldığı görece düşük karşılığa benzer bir paketi kesinlikle kabul etmeyeceğini belirtti:Morant'a yönelik talebin sınırlı kalmasının ardında, sakatlık geçmişi ve saha dışındaki olumsuz davranışlarının önemli etkenler olduğu ifade ediliyor.Bu sezon yalnızca 20 maçta forma giyebilen Morant, geçtiğimiz Kasım ayında başantrenör Tuomas Iisalo ile yaşadığı bir anlaşmazlık sonrası bir maçlık ceza almasıyla da gündeme gelmişti.Stein ayrıca, Morant'ın Memphis'te kalması durumunda bile — ki yıldız oyuncu Grizzlies'e bağlılığını defalarca dile getirdi — kulüp içinde başka sorunların yaşanabileceğini aktardı. Kamuoyuna yansıyan takas söylentileri, başarısız sözleşme uzatma görüşmeleri ve Morant ile genel menajer Zach Kleiman arasındaki ilişki, organizasyon içinde yeni gerilimler doğurabilir.