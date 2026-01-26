26 Ocak
Beşiktaş'a Rashica için teklif ve takas!

Hoffenheim, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica için Beşiktaş'la temasa geçti.

calendar 26 Ocak 2026 14:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'a Rashica için teklif ve takas!
Ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliklere giden Beşiktaş'ta, ayrılık ihtimalleri kadar gelen teklifler de dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar birçok oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken, mevcut futbolcular için de ilgi artmış durumda. 

Son olarak Felix Uduokhai için İtalya'dan gelen teklifi değerlendirmeye alan Beşiktaş'a bu kez Milot Rashica için resmi temas kuruldu.

Bundesliga ekibi Hoffenheim, Kosovalı kanat oyuncusunu transfer etmek için siyah-beyazlıların kapısını çaldı. 

TAKAS FORMÜLÜ GÜNDEMDE



İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken, Alman temsilcisinin bu transfer için Çek kanat oyuncusu Adam Hlozek'i takas olarak önerdiği ifade edildi. Tarafların şartlar üzerinde pazarlıklarını sürdürdüğü belirtiliyor.

DALYA DEMİŞTİ

Beşiktaş formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Milot Rashica, Türkiye Kupası'nda oynanan Keçiörengücü karşılaşmasında siyah-beyazlılarla 100. maçına çıkmıştı. 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş kariyerinde 12 gol ve 22 asistlik katkı sağladı.





