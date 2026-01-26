Beşiktaş'a Rashica için teklif ve takas!

Ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliklere giden Beşiktaş'ta, ayrılık ihtimalleri kadar gelen teklifler de dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar birçok oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken, mevcut futbolcular için de ilgi artmış durumda.





Son olarak Felix Uduokhai için İtalya'dan gelen teklifi değerlendirmeye alan Beşiktaş'a bu kez Milot Rashica için resmi temas kuruldu.



Bundesliga ekibi Hoffenheim, Kosovalı kanat oyuncusunu transfer etmek için siyah-beyazlıların kapısını çaldı.





TAKAS FORMÜLÜ GÜNDEMDE

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken, Alman temsilcisinin bu transfer için Çek kanat oyuncusu Adam Hlozek'i takas olarak önerdiği ifade edildi. Tarafların şartlar üzerinde pazarlıklarını sürdürdüğü belirtiliyor.





DALYA DEMİŞTİ





Beşiktaş formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Milot Rashica, Türkiye Kupası'nda oynanan Keçiörengücü karşılaşmasında siyah-beyazlılarla 100. maçına çıkmıştı. 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş kariyerinde 12 gol ve 22 asistlik katkı sağladı.















