Kocaeli'de Jo'dan ayrılık sinyalleri!

Kocaelispor'da forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu bilenen ve daha çok oynamak isteyen Jo, Trabzonspor maçının başlamasına saatler kala orta sahada önemli eksikler rağmen sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarılmıştı.



Teknik heyete sakat olduğunu ve geçen hafta antrenmanlara çıkamayacağını ileten Jo'ya yönetimden sürpriz bir karar verdi. Yönetim kurulu Teknik Direktör Selçuk İnan'ın da onayıyla iyi bir teklif durumunda satılmasına onay verdi.



"SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR"



Sezon başında Juventus'tan transfer edilen 20 yaşındaki Belçikalı orta saha ile Kocaelispor'a 2028 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Juventus'tan bedelsiz transfer edilen genç orta sahanın sözleşmesine sonraki satıştan Juventus'a %50 pay maddesi konulmuştu.



