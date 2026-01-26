26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Kocaeli'de Jo'dan ayrılık sinyalleri!

Kocaeli'de istediği süreleri bulamayan Jo'nun ayrılık isteğine, teknik heyet ve yönetim onay verdi

calendar 26 Ocak 2026 12:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Kocaelispor'da forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu bilenen ve daha çok oynamak isteyen Jo, Trabzonspor maçının başlamasına saatler kala orta sahada önemli eksikler rağmen sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarılmıştı.

Teknik heyete sakat olduğunu ve geçen hafta antrenmanlara çıkamayacağını ileten Jo'ya yönetimden sürpriz bir karar verdi. Yönetim kurulu Teknik Direktör Selçuk İnan'ın da onayıyla iyi bir teklif durumunda satılmasına onay verdi.

"SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR"

Sezon başında Juventus'tan transfer edilen 20 yaşındaki Belçikalı orta saha ile Kocaelispor'a 2028 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Juventus'tan bedelsiz transfer edilen genç orta sahanın sözleşmesine sonraki satıştan Juventus'a %50 pay maddesi konulmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
