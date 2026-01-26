26 Ocak
Beşiktaş'a kötü haber: Kristjan Asllani

Beşiktaş'ın teklif yaptığı Kristjan Asllani, kariyer planlamasını gerekçe göstererek siyah-beyazlıların ilgisini geri çevirdi.

26 Ocak 2026 11:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a kötü haber: Kristjan Asllani
Kiralık olarak forma giydiği Torino'dan ayrılması beklenen Inter'in Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin transferiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından Il Resto del Carlino'nun haberine göre, 23 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın yaptığı teklifi reddetti.

Siyah-beyazlıların ilgisine rağmen Asllani'nin kariyer planlaması doğrultusunda farklı seçenekleri değerlendirmek istediği aktarıldı.

BU SEZON GOL KATKISI YOK

Genç ön libero, bu sezon Torino formasıyla 16 resmi maça çıkarken gol ya da asist katkısı üretemedi.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
