Beşiktaş'a kötü haber: Kristjan Asllani

Kiralık olarak forma giydiği Torino'dan ayrılması beklenen Inter'in Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin transferiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınından Il Resto del Carlino'nun haberine göre, 23 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın yaptığı teklifi reddetti.
Siyah-beyazlıların ilgisine rağmen Asllani'nin kariyer planlaması doğrultusunda farklı seçenekleri değerlendirmek istediği aktarıldı.
BU SEZON GOL KATKISI YOK
Genç ön libero, bu sezon Torino formasıyla 16 resmi maça çıkarken gol ya da asist katkısı üretemedi.
Beşiktaş'ın teklif yaptığı Kristjan Asllani, kariyer planlamasını gerekçe göstererek siyah-beyazlıların ilgisini geri çevirdi.
