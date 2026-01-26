26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

NBA'de Doğu Konferansı lideri Pistons, Kings'i 139-116 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons sahasında Sacramento Kings'i 139-116'lık skorla mağlup ederek son 6 maçta 5. galibiyetini elde etti.

calendar 26 Ocak 2026 13:27 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 13:29
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Cade Cunningham 29 sayı ve 11 asist kaydederek "double-double" yaptı ve galibiyette önemli rol oynadı.

Kings'te Malik Monk 19 sayı, DeMar DeRozan ise 16 sayı attı.


- Curry, ilk 20'de

Golden State Warriors deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 111-85 yendi.

Warriors'ta Stephen Curry, 26 sayı kaydederek NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan oyuncular arasında ilk 20 arasına girmeyi başardı ve 26 bin 397 sayı ile 19. sırayı Paul Pierce ile paylaştı.

Üst üste 5. yenilgisini alan Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 32 sayı, 11 ribauntluk katkısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

- Raptors'tan üst üste 4. galibiyet

Toronto Raptors, NBA Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder'ı deplasmanda 103-101 mağlup etti.

Raptors'ta Immanuel Quickley, 23 sayı ve 11 ribauntla galibiyete katkı verdi.

NBA'de üst üste 117 maçta en az 20 sayı atan Shai Gilgeous-Alexander, 24 sayı kaydetti.

