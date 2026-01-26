Noa Lang'ın maliyeti 2 katına çıkabilir

Galatasaray'da transferi heyecan oluşturan isim Noa Lang'tı.
Napoli'den yarı sezonluğuna kiralanan Hollandalı kanat oyuncusunun transferi ise yönetim adına çok kolay olmadı.
Lang'ı sadece Galatasaray istemiyordu. PSV ve Roma da oyuncuya talip oldu. Ve bu kulüpler Napoli'nin istediği sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonunu da kabul ediyorlardı.
Sarı kırmızılılar ise zorunlu satın alma inadını kırmak için farklı bir öneri sundu.
28 MİLYON AVRO
Galatasaray yönetimi, Napoli'ye sezon sonu satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda 2 milyon avroluk tazminat ödeme şartı getirdi. Oyuncunun da tercihini Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Aslan'dan yana kullanmasıyla Napoli'nin direnci kırıldı.
Dört gün süren pazarlıklar sonrasında menajer Ali Dursun'un yürüttüğü görüşmeler sonrası iş bitti. Oyuncunun satın alma opsiyonu 28 milyon avro.
Eğer Galatasaray bunu kullanmazsa oyuncuyu yarım sezonluğuna 2 milyona değil de 4 milyon avroya kiralamış olacak.
