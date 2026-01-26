25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-1
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
2-1
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
1-4
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
1-1
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
3-0
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
3-1
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Noa Lang'ın maliyeti 2 katına çıkabilir

G.Saray, Napoli ile Hollandalı için çok farklı bir anlaşma yaptı. Sarı kırmızılılar kiralama bedeli olarak 2 milyon avro ödeyeceği Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu sezon sonu kullanmazsa 2 milyon avro da tazminat verecek.

Noa Lang'ın maliyeti 2 katına çıkabilir
Galatasaray'da transferi heyecan oluşturan isim Noa Lang'tı.

Napoli'den yarı sezonluğuna kiralanan Hollandalı kanat oyuncusunun transferi ise yönetim adına çok kolay olmadı.

Lang'ı sadece Galatasaray istemiyordu. PSV ve Roma da oyuncuya talip oldu. Ve bu kulüpler Napoli'nin istediği sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonunu da kabul ediyorlardı.


Sarı kırmızılılar ise zorunlu satın alma inadını kırmak için farklı bir öneri sundu.

28 MİLYON AVRO

Galatasaray yönetimi, Napoli'ye sezon sonu satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda 2 milyon avroluk tazminat ödeme şartı getirdi. Oyuncunun da tercihini Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Aslan'dan yana kullanmasıyla Napoli'nin direnci kırıldı.

Dört gün süren pazarlıklar sonrasında menajer Ali Dursun'un yürüttüğü görüşmeler sonrası iş bitti. Oyuncunun satın alma opsiyonu 28 milyon avro.

Eğer Galatasaray bunu kullanmazsa oyuncuyu yarım sezonluğuna 2 milyona değil de 4 milyon avroya kiralamış olacak.

