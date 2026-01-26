Okan Buruk'un tek rakibi kendisi

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, Karagümrük zaferi ile birlikte lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan çalıştırıcı oldu.
64. dış saha maçında 50 kez 3 puanı alan 52 yaşındaki hoca bu alanda en iyi isim olan Fatih Terim'i de geride bıraktı.
Terim, G.Saray'ın başında 80 maçta, İngiliz Gordon Milne Beşiktaş ile 95 karşılaşmada, Şenol Güneş ise Trabzonspor ile 100 maçta bu başarıya ulaşmıştı.
Sarı-kırmızılıların başında 182 resmi maça çıkan Okan Buruk toplamda 132 galibiyet, 27 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.
Başarılı çalıştırıcı ayrıca lig tarihinde 75 galibiyete en çabuk ulaşan hoca durumunda.
