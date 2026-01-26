26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Okan Buruk'un tek rakibi kendisi

Okan Buruk, Süper Lig'deki galibiyet sayılarıyla tüm rekorları alt üst ediyor.

calendar 26 Ocak 2026 10:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'un tek rakibi kendisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, Karagümrük zaferi ile birlikte lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan çalıştırıcı oldu.

64. dış saha maçında 50 kez 3 puanı alan 52 yaşındaki hoca bu alanda en iyi isim olan Fatih Terim'i de geride bıraktı.

Terim, G.Saray'ın başında 80 maçta, İngiliz Gordon Milne Beşiktaş ile 95 karşılaşmada, Şenol Güneş ise Trabzonspor ile 100 maçta bu başarıya ulaşmıştı.

Sarı-kırmızılıların başında 182 resmi maça çıkan Okan Buruk toplamda 132 galibiyet, 27 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

Başarılı çalıştırıcı ayrıca lig tarihinde 75 galibiyete en çabuk ulaşan hoca durumunda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
