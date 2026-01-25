İspanya La Liga'nın 21. haftasında Atletico Madrid, sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi. Atletico Madrid, Metropolitano'da oynanan maçı 3-0'lık skorla kazandı.Ev sahibi Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Alexander Sörloth, 75. dakikada kendi kalesine David Lopez Guijarro ve 87. dakikada Thiago Almada kaydetti.Atletico Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan ve ilk golü atan Sörloth, 72 dakika sahada kaldı. 72'de oyuna dahil olan Thiago Almada ise takımının son golünü attı. Mallorca'da ise Vedat Muriqi, 90 dakika sahada kaldı.Bu sonucun ardından ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Atletico Madrid, 44 puana yükseldi. Ligde bir hafta aradan sonra kaybeden Mallorca, 21 puanda kaldı.Ligin gelecek haftasında Atletico Madrid, Levante deplasmanına gidecek. Mallorca, sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.