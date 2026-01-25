25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
14:30
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
18:45
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
16:30
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
14:15
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
19:15
25 Ocak
Metz-Lyon
19:15
25 Ocak
Brest-Toulouse
19:15
25 Ocak
Nantes-Nice
17:00
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
17:00
25 Ocak
Atalanta-Parma
17:00
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
14:30
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
17:00
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
18:15
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
16:00
25 Ocak
Arsenal-M. United
19:30
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
17:00
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
17:00
25 Ocak
Brentford-N. Forest
17:00
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
19:30
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
17:30
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
19:00
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
16:00
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
13:30
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
13:30
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
17:00
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
18:45

Domenico Tedesco'dan Göztepe'ye 'abluka' planı

Domenico Tedesco, Göztepe'nin savunmadaki eksiklerini fırsata çevirmek için Fenerbahçe'ye yoğun pres, bol şut ve hücum ağırlıklı bir oyun planı hazırladı.

calendar 25 Ocak 2026 11:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco'dan Göztepe'ye 'abluka' planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen mücadelede Göztepe'yi sahasında ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada düdüğü hakem Cihan Aydın çalacak. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Tedesco, bu kritik maç öncesi oyun planını netleştirdi.

YOĞUN PRES VE SIK ŞUT TALİMATI

İtalyan teknik adam, Göztepe savunmasının önemli parçaları Bokele ve Heliton'un cezalı olmasını önemli bir fırsat olarak görüyor. Rakibin savunma zaaflarını değerlendirmek isteyen 40 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattına yoğun pres ve sık şut talimatı verdi.


HEDEF: KALEYİ ABLUKA ALTINA ALMAK

Göztepe'nin ligin en az gol yiyen takımı olduğuna dikkat çeken Tedesco, bu istatistiğe rağmen eksik savunma hattını zorlamayı planlıyor. Rakip kaleyi sürekli baskı altında tutmak isteyen başarılı hoca, bu doğrultuda hücum varyasyonlarını ön plana çıkaracak.

TALISCA 11, DURAN YEDEK

Aston Villa karşılaşmasında yedek başlayan Talisca'nın, yüksek şut tehdidi nedeniyle bu maçta ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Duran ise mücadelenin seyrine göre hamle oyuncusu olarak kulübede hazır tutulacak.

GUENDOUZI VE MUSABA'YA ÖZEL ROL

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Guendouzi ve Musaba, statü gereği Avrupa Ligi'nde oynanan Aston Villa maçında forma giyememişti. Tedesco'nun, bu iki oyuncuyla Göztepe maçı öncesinde yakından ilgilendiği öğrenildi.

İtalyan teknik adam, Guendouzi'nin hücum katkısını ön plana çıkarmayı hedeflerken, Musaba'nın süratini kullanarak rakip savunmayı yıpratmayı planlıyor. Yüksek tempoya alışkın olan bu iki ismin, maçta önemli roller üstlenmesi bekleniyor. 

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.