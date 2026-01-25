Domenico Tedesco'dan Göztepe'ye 'abluka' planı

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen mücadelede Göztepe'yi sahasında ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada düdüğü hakem Cihan Aydın çalacak. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Tedesco, bu kritik maç öncesi oyun planını netleştirdi.
YOĞUN PRES VE SIK ŞUT TALİMATI
İtalyan teknik adam, Göztepe savunmasının önemli parçaları Bokele ve Heliton'un cezalı olmasını önemli bir fırsat olarak görüyor. Rakibin savunma zaaflarını değerlendirmek isteyen 40 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattına yoğun pres ve sık şut talimatı verdi.
HEDEF: KALEYİ ABLUKA ALTINA ALMAK
Göztepe'nin ligin en az gol yiyen takımı olduğuna dikkat çeken Tedesco, bu istatistiğe rağmen eksik savunma hattını zorlamayı planlıyor. Rakip kaleyi sürekli baskı altında tutmak isteyen başarılı hoca, bu doğrultuda hücum varyasyonlarını ön plana çıkaracak.
TALISCA 11, DURAN YEDEK
Aston Villa karşılaşmasında yedek başlayan Talisca'nın, yüksek şut tehdidi nedeniyle bu maçta ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Duran ise mücadelenin seyrine göre hamle oyuncusu olarak kulübede hazır tutulacak.
GUENDOUZI VE MUSABA'YA ÖZEL ROL
Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Guendouzi ve Musaba, statü gereği Avrupa Ligi'nde oynanan Aston Villa maçında forma giyememişti. Tedesco'nun, bu iki oyuncuyla Göztepe maçı öncesinde yakından ilgilendiği öğrenildi.
İtalyan teknik adam, Guendouzi'nin hücum katkısını ön plana çıkarmayı hedeflerken, Musaba'nın süratini kullanarak rakip savunmayı yıpratmayı planlıyor. Yüksek tempoya alışkın olan bu iki ismin, maçta önemli roller üstlenmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.
