Alan Shearer'dan Liverpool'a eleştiri!

İngiltere Premier Lig'de son haftalarda düşüşe geçen Liverpool, Bournemouth deplasmanında da aradığını bulamadı. Liverpool, uzatma dakikalarında yediği golle Bournemouth'a 3-2 kaybetti.



Alan Shearer, bu karşılaşmanın ardından Liverpool'a eleştirilerde bulundu.



Shearer, "Liverpool, geçen sezondan tamamen farklı görünüyor. Oyunun her alanında sorun var. Çok fazla hata yapıyorlar, savunmada zayıflar ve yeterinde gol şansı yaratamıyorlar." dedi.



Arne Slot'un ekibi Liverpool, Premier Lig'de bu sezon 23 maçta 36 puan topladı.



