Galatasaray'da sıra Onyedika'ya geldi!

Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray'da sıra orta saha transferine geldi.
Gündeminde birçok isim bulunduran sarı-kırmızılılar, rotasını Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'ya çevirdi.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği ve transferine onay verdiği Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Club Brugge ile temaslarına devam eden Galatasaray, kısa süre içerisinde bu transferi de tamamlayıp uzun süredir gündemde olan orta saha transferinde mutlu sona ulaşmak istiyor.
Galatasaray'a gelmek isteyen ve transferi için Victor Osimhen'le de görüşen 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Club Brugge arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor.
OSIMHEN'DEN AÇIKLAMA
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanan maçın ardından, "Afrika Uluslar Kupası sırasında Onyedika ile konuştum. Dünya Kupası için oynadığımız maçlarda da Lookman ile konuştum. Galatasaray taraftarını, ne kadar büyük kulüp olduğumuzu ve ülkenin güzelliğini anlattım. Onlar da yetişkin insanlar. Kararlarını vereceklerdir. Onların gelmesi kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için iyi olur. Onyedika, çok iyi oyuncu. Çok akıcı oynuyor. Buraya gelirse bize çok katkı sağlar. Çok yetenekli oyuncu. İkisini de ikna etmek için çabalıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine gelip, bizimle oynasınlar isterim." açıklamasında bulunmuştu.
Club Brugge forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Nijeryalı Onyedika, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
