25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
14:30
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
18:45
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
16:30
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
14:15
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
19:15
25 Ocak
Metz-Lyon
19:15
25 Ocak
Brest-Toulouse
19:15
25 Ocak
Nantes-Nice
17:00
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
17:00
25 Ocak
Atalanta-Parma
17:00
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
14:30
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
17:00
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
18:15
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
16:00
25 Ocak
Arsenal-M. United
19:30
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
17:00
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
17:00
25 Ocak
Brentford-N. Forest
17:00
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
19:30
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
17:30
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
19:00
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
16:00
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
13:30
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
13:30
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
17:00
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
18:45

Galatasaray'da sıra Onyedika'ya geldi!

Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın ardından Club Brugge'den Raphael Onyedika'ya kadrosuna katmak istiyor.

calendar 25 Ocak 2026 10:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Noa Lang ve Yaser Asprilla'yı kadrosuna katan Galatasaray'da sıra orta saha transferine geldi.

Gündeminde birçok isim bulunduran sarı-kırmızılılar, rotasını Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'ya çevirdi.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un da beğendiği ve transferine onay verdiği Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.


Club Brugge ile temaslarına devam eden Galatasaray, kısa süre içerisinde bu transferi de tamamlayıp uzun süredir gündemde olan orta saha transferinde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Galatasaray'a gelmek isteyen ve transferi için Victor Osimhen'le de görüşen 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Club Brugge arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor.

OSIMHEN'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanan maçın ardından, "Afrika Uluslar Kupası sırasında Onyedika ile konuştum. Dünya Kupası için oynadığımız maçlarda da Lookman ile konuştum. Galatasaray taraftarını, ne kadar büyük kulüp olduğumuzu ve ülkenin güzelliğini anlattım. Onlar da yetişkin insanlar. Kararlarını vereceklerdir. Onların gelmesi kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için iyi olur. Onyedika, çok iyi oyuncu. Çok akıcı oynuyor. Buraya gelirse bize çok katkı sağlar. Çok yetenekli oyuncu. İkisini de ikna etmek için çabalıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine gelip, bizimle oynasınlar isterim." açıklamasında bulunmuştu.

Club Brugge forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Nijeryalı Onyedika, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
