Trabzonspor 8'de 8 yaptı; Erokspor'un serisi bitti!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Trabzonspor Basketbol, sahasında Safiport Erokspor ile karşılaştı.



Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 90-73 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Safiport Erokspor'un 6 maçlık galibiyet serisi ise sona erdi.



Ligde bir sonraki hafta Trabzonspor, Bursaspor'a konuk olacak. Safiport Erokspor ise Glint Manisa Basket'i ağırlayacak.



1. çeyrek: 21-11

Devre: 43-46

3. çeyrek: 65-55