Daniel Karlsbakk, Trabzonspor için geliyor!

Sarpsborg forması giyen 22 yaşındaki Daniel Karlsbakk, Trabzonspor'a transferi için Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.
TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Daniel Karlsbakk'ın transferi için resmi yazışmalar da dahil tüm işlemlerin tamamlandığı ve oyuncunun, takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi.
Karlsbakk'ın bekleme sebebi ise bordo-mavililerin yabancı kontenjanının dolu olması.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Bu sorunun çözülmesinin ardından hafta içinde Trabzon'a gelmesi beklenen Norveçli santrfor için ev bakılıyor.
Telefonla teknik direktör Fatih Tekke ile görüşen 22 yaşındaki oyuncunun, bir an önce Trabzonspor formasını giymek istediğini dile getirdiği öğrenildi.
Sarpsborg forması altında geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 21 gol attı ve 3 asist yaptı.
TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Daniel Karlsbakk'ın transferi için resmi yazışmalar da dahil tüm işlemlerin tamamlandığı ve oyuncunun, takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi.
Karlsbakk'ın bekleme sebebi ise bordo-mavililerin yabancı kontenjanının dolu olması.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Bu sorunun çözülmesinin ardından hafta içinde Trabzon'a gelmesi beklenen Norveçli santrfor için ev bakılıyor.
Telefonla teknik direktör Fatih Tekke ile görüşen 22 yaşındaki oyuncunun, bir an önce Trabzonspor formasını giymek istediğini dile getirdiği öğrenildi.
Sarpsborg forması altında geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 21 gol attı ve 3 asist yaptı.