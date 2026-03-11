CANLI | Sadettin Saran konuşuyor

"HER YERDE KUPA HEDEFLİYORUZ"



" Evet çok yoğun bir dönemdeyiz. Birçok branşta mücadele eden bir kulübüz. Ben ve yönetim kurulum çok mesai harcıyoruz. Her branşta zirveyi zorluyoruz. Geçen hafta Antalya'da atletizm yarışmalarındaydım. Her yerde kupa ve şampiyonluk hedefliyoruz. Yoğun bir dönemden geçiyoruz ama bir taraftan keyif de alıyoruz."



Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.Açıklamaları anbean aktarıyoruz...