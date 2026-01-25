25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-169'
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
1-074'
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
1-0DA
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Sami Uğurlu: "Bu galibiyet üç puanın ötesinde"

Gençlerbirliği galibiyetinin ardından konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, alınan üç puanın takıma öz güven kazandırması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

25 Ocak 2026 20:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sami Uğurlu: 'Bu galibiyet üç puanın ötesinde'
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, kazandıkları üç puanın takıma öz güven açısından yapacağı katkının daha önemli olduğunu söyledi.
 
Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Kasımpaşa deplasmanından bir puanla dönmenin öneminin bugün daha iyi anlaşıldığını belirtti.
 
Gençlerbirliği maçında mücadele gücünün çok yukarıya çıkmasını beklediklerini ifade eden Uğurlu, şöyle konuştu:
 
"İlk 11'i çok iyi seçmek zorundaydık çünkü değişiklikler maçı alacaktı. Oyuna sonradan giren oyuncuların da katkısı çok fazlaydı. Oyun başlangıcında talihsiz bir gol yedik. Rakip sonrasında pozisyon buldu, biz de pozisyonlar bulduk. Biraz aslında gelgitli bir oyun oldu. Mücadele olarak ayakta kalan takımın kazanacağı bir maç haline geldi. Bunu bekliyorduk. Oyuncu grubu çok mücadele etti, çok istekli, çok fazla inanıyorlar. Taraftar gücünü arkamıza aldığımızda bu takım çok fazla mücadele edecek."
 
Uğurlu, iç sahada uzun zamandır maç kazanamayan Antalyaspor'un eksiklerini giderdikçe daha iyi mücadele edeceğini vurguladı.
 
Oyuncuları kutlayan Uğurlu, "Değiştirmemiz, çalışmamız gereken çok şey var. Bunları yaptıkça herkes daha farklı bir Antalyaspor izleyecek. Daha yolumuz var. Bu bir galibiyet ama bizim için çok değerli, çok önemli. Bir üç puanın ötesinde öz güven sağlayacak bir galibiyet." ifadesini kullandı.
 
Uğurlu, maçta iki golünde pasını veren Samet Karakoç'tan da övgüyle bahsetti.
 
Sami Uğurlu, ligde gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacakları maçın daha zor geçeceğini ve o karşılaşmayı da kazanmak için hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
