25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
18:45
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-282'
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
19:15
25 Ocak
Metz-Lyon
19:15
25 Ocak
Brest-Toulouse
19:15
25 Ocak
Nantes-Nice
1-349'
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
0-251'
25 Ocak
Atalanta-Parma
2-054'
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
1-147'
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
18:15
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
19:30
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-151'
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
0-253'
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-146'
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
19:30
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-141'
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
19:00
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
0-050'
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
18:45

ÇİMSA ÇBK Mersin'den Kayseri'de farklı galibiyet

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 98-68 mağlup ederek etkili bir performans sergiledi.

calendar 25 Ocak 2026 18:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ÇİMSA ÇBK Mersin'den Kayseri'de farklı galibiyet
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 68-98 yendi.
 
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
 
Hakemler: Furkan Keseratar, Haldun Çoban, Burak Pehlivan
 
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 19, Doğa Adıcan, Merve Arı 16, Merve Uygül 6, İdil Türk 3, Cansu Çolakoğlu 2, Özge Bilgin, Collier 16, Feray Dalkılıç 6
 
ÇİMSA ÇBK Mersin: Ayşenaz Harma 5, Büşra Akbaş 4, Asena Yalçın 11, Sinem Ataş 3, Juskaite 11, Sventoraite 8, Geiselsoder 14, Burke 11, Eslem Güler 11, Esra Ural Topuz 3, Iagupova 17
 
1.⁠ ⁠Periyot: 10 - 31
 
Devre: 27 - 53
 
3.⁠ ⁠Periyot: 49 - 77
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 18 18 22
11 Gençlerbirliği 19 5 5 9 23 26 20
12 Rizespor 19 4 7 8 21 27 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 4 5 10 17 32 17
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
