Transfer çalışmalarını sürdüren ve savunmaya takviye yapmak için arayışlarda olan Beşiktaş'a Ozan Kabak önerildi.
Almanya Ligi takımlarından Hoffenheim'da oynayan 25 yaşındaki milli stoper Ozan Kabak, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.
Siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyet, Ozan Kabak için henüz somut bir geri dönüş yapmadı.
Sakatlığının ardından Ekim ayında sahalara dönen Ozan Kabak, Bundesliga'da bu sezon 9 maçta forma giydi. Ozan, son 4 lig maçının 3'üne ilk 11'de başladı.
2022 yılında Hoffenheim, Ozan Kabak'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
