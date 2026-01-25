2 kırmızı kart, 2 gol: Rizespor - Alanyaspor berabere

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Rizespor, 6. dakikada Giannis Papanikolaou'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Alanyaspor'da Maestro, 21 ve 43. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart gördü ve iki takım da ilk yarıyı 10'ar kişi bitirdi.62. dakikada Qazim Laçi ile ağları havalandıran Rizespor'un golü, yaklaşık 4 dakikalık VAR incelemesinin ardından iptal edildi.Rizespor, 80. dakikada Valentin Mihaila ile öne geçti.Alanyaspor, 90. dakikada Steve Mounie ile eşitliği sağladı. Mounie, Süper Lig'de ilk kez ağları havalandırdı.3 maçtır kazanamayan Rizespor, puanını 19 yaptı.Alanyaspor ise puanını 22'ye çıkardı.Rizespor, gelecek hafta RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor ise evinde ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.6. dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Papanikolaou'nun konuk ekipten Efecan Karaca'ya faul yaptığı pozisyonda, hakem Halil Umut Meler kırmızı kartı gösterdi. Ev sahibi ekip, sahada 10 kişi kaldı.14. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sowe'un ceza sahasına getirdiği topla buluşan Zeqiri'nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.28. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Lima'nın atağını savunma karşıladı.43. dakikada Alanyaspor 10 kişi kaldı. Maestro, ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle oyun dışında kaldı.47. dakikada Duarte'nin ceza sahasının sağ kanadından yaptığı vuruşta, kaleci Fofana topu kontrol etti.62. dakikada Muhammet Taha Şahin'in ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla buluşan Laci'nin gelişine vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından golü, ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.80. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Hojer'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mihaila, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:89. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Hagi'nin şutunda Mounie topa dokundu ve meşin yuvarlak filelere gitti90+5 dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Laci'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek, kornere çıktı.: Çaykur Didi: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Ali Can Alp: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laci, Augusto (Dk. 61 Mihaila), Olawoyin (Dk. 85 Taylan Antalyalı), Zeqiri (Dk. 72 Mithat Pala), Sowe (Dk. 85 Halil İbrahim Dervişoğlu): Ertuğrul Taşkıran, Lima (Dk. 67 Fatih Aksoy), Aliti, Ümit Akdağ (Dk. 85 Meschack), Duarte, Makouta, Maestro, Baran Moğultay (Dk. 46 İbrahim Kaya), Efecan Karaca (Dk. 72 Hagi), Hwang, Güven Yalçın (Dk. 72 Mounie): Dk. 80 Mihaila (Çaykur Rizespor), Dk. 89 Mounie (Corendon Alanyaspor): Dk. 6 Papanikolaou (Çaykur Rizespor), Dk. 43 Maestro (Corendon Alanyaspor): Dk. 45 Zeqiri, Dk. 87 Sagnan,(Çaykur Rizespor), Dk. 72 Duarte, Dk. 87 Hagi, Dk. 90+3 Aliti (Corendon Alanyaspor)