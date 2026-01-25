25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
2-147'
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-038'
25 Ocak
Metz-Lyon
1-338'
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-138'
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-075'
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
0-024'
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
1-124'
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0DA
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1DA

2 kırmızı kart, 2 gol: Rizespor - Alanyaspor berabere

2 kırmızı kartın çıktığı maçta Çaykur Rizespor, 80'de öne geçti; konuk ekip Alanyaspor 90'da cevap verdi.

25 Ocak 2026 19:00
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
2 kırmızı kart, 2 gol: Rizespor - Alanyaspor berabere
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Rizespor, 6. dakikada Giannis Papanikolaou'nun kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Alanyaspor'da Maestro, 21 ve 43. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart gördü ve iki takım da ilk yarıyı 10'ar kişi bitirdi.

RİZESPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ


62. dakikada Qazim Laçi ile ağları havalandıran Rizespor'un golü, yaklaşık 4 dakikalık VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

80'DE MIHAILA, 90'DA MOUNIE

Rizespor, 80. dakikada Valentin Mihaila ile öne geçti.

Alanyaspor, 90. dakikada Steve Mounie ile eşitliği sağladı. Mounie, Süper Lig'de ilk kez ağları havalandırdı.

RİZESPOR 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

3 maçtır kazanamayan Rizespor, puanını 19 yaptı.

Alanyaspor ise puanını 22'ye çıkardı.

Rizespor, gelecek hafta RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor ise evinde ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Papanikolaou'nun konuk ekipten Efecan Karaca'ya faul yaptığı pozisyonda, hakem Halil Umut Meler kırmızı kartı gösterdi. Ev sahibi ekip, sahada 10 kişi kaldı.
14. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sowe'un ceza sahasına getirdiği topla buluşan Zeqiri'nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.
28. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Lima'nın atağını savunma karşıladı.
43. dakikada Alanyaspor 10 kişi kaldı. Maestro, ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle oyun dışında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Duarte'nin ceza sahasının sağ kanadından yaptığı vuruşta, kaleci Fofana topu kontrol etti.
62. dakikada Muhammet Taha Şahin'in ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla buluşan Laci'nin gelişine vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından golü, ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.
80. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Hojer'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mihaila, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
89. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Hagi'nin şutunda Mounie topa dokundu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
90+5 dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Laci'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek, kornere çıktı.

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Ali Can Alp
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laci, Augusto (Dk. 61 Mihaila), Olawoyin (Dk. 85 Taylan Antalyalı), Zeqiri (Dk. 72 Mithat Pala), Sowe (Dk. 85 Halil İbrahim Dervişoğlu)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima (Dk. 67 Fatih Aksoy), Aliti, Ümit Akdağ (Dk. 85 Meschack), Duarte, Makouta, Maestro, Baran Moğultay (Dk. 46 İbrahim Kaya), Efecan Karaca (Dk. 72 Hagi), Hwang, Güven Yalçın (Dk. 72 Mounie)
Goller: Dk. 80 Mihaila (Çaykur Rizespor), Dk. 89 Mounie (Corendon Alanyaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 6 Papanikolaou (Çaykur Rizespor), Dk. 43 Maestro (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Zeqiri, Dk. 87 Sagnan,(Çaykur Rizespor), Dk. 72 Duarte, Dk. 87 Hagi, Dk. 90+3 Aliti (Corendon Alanyaspor)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
