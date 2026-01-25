25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-166'
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
1-071'
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
1-0DA
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Edson Alvarez'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu Edson Alvarez, sakatlığı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

calendar 25 Ocak 2026 20:25
Edson Alvarez'den sakatlık açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, yaşadığı sakatlık süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Alvarez, sakatlığının 1 Aralık'ta Galatasaray ile oynanan derbinin son bölümünde ayak bileğine aldığı sert darbe sonrası başladığını belirtti. Yıldız futbolcu, sağlık ekibiyle koordineli şekilde çalışarak sonraki maçlarda forma giyebildiğini ancak ağrıların devam etmesi nedeniyle durma kararı aldıklarını ifade etti.

İŞTE EDSON ALVAREZ'İN AÇIKLAMASI


"1 Aralık'ta, Galatasaray'a karşı oynanan derbi sırasında maçın sonlarına doğru ayak bileğime güçlü bir darbe aldım.

Sağlık ekibiyle koordinasyon içinde ve birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde sonraki maçlarda oynamaya devam edebildim. Ancak rahatsızlık devam etti ve bu nedenle durma kararı alındı. Bu da maalesef Süper Kupa finalini kaçırmam anlamına geldi.

O zamandan bu yana rehabilitasyon süreci ve çalışmalar durmadı. Hissettiğim durum giderek iyileşti ve bu sayede Aston Villa'ya karşı oynanan Avrupa Ligi maçında birkaç dakika süre alabildim.

Ne yazık ki o maçtan sonra rahatsızlık tekrar etti. Bu nedenle, teknik ekip ve sağlık ekibiyle yeniden koordinasyon halinde durma kararı aldık; durumu yeniden değerlendirmek ve sakatlığın ciddiyetini net şekilde belirlemek için.

Takıma yardımcı olma ve sahada olma isteğim her zaman bir öncelik oldu. Hedefim tamamen iyileşmek, tam gücümle geri dönmek ve bu büyük kulübün hedeflerine katkı sağlayabilmek için en iyi performansımı göstermeye devam etmek."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.