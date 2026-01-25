25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-1
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
1-03'
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
0-020'
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
0-018'
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
3-0
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
3-1
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Stanimir Stoilov: "Futbol şansı da lazım!"

Göztepe'nin Bulgar teknik adamı Stanimir Stoilov, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

calendar 25 Ocak 2026 22:41
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fenerbahçe ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Jose Mourinho ve Domenico Tedesco'dan puan aldı, bunu nasıl başardı?" sorusuna cevaben Stoilov, "Fenerbahçe her zaman çok güçlü bir takım. Disiplinli ve organize olmanız lazım. Bulduğunuz fırsatları gole çevirmek için futbol şansının yanında olması lazım. Takım kurmakta bile zorlandık. 2 cezalı, 4 hastamız vardı. Takımda rekabet ortamı olunca, herkes her şeyini vermeye çalışıyor. Müthiş bir taktiksel disiplin sahaya yansıttık. Fırsatlar da bulduk, bu da değerli bir şeydi." cevabını verdi.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIM"


Bulgar teknik adam, "Her zaman 20 oyuncumu en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Hafta boyunca onları her türlü senaryoya hazırlamaya çalışıyorum. Sadece 11 oyuncu üzerinden çalışmıyorum. Sahaya yedek kulübesinden sokacağımız oyuncu sayısında bugün problem yaşadık. Her oyuncu taktiksel organizasyonlarımızı bildiği için sıkıntı yaşamadık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
