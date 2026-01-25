25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-167'
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
1-072'
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
1-0DA
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Manisa'nın bileği bükülmüyor!

Manisa FK, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

25 Ocak 2026
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa 1-0'lık skorla kazandı.

Manisa'ya galibiyeti getiren golü 36. dakikada Yusuf Talum kaydetti.

İstanbulspor, 49. dakikada Emir Kaan Gültekin ile penaltıdan faydalanamadı. Konuk ekibin 2 golü ise VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Manisa'nın golünü atan Yusuf Talım, 90+8. dakikadia kırmızı kart gördü.


Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Manisa FK, puanını 30'a yükseltti. 3 hafta aradan sonra kaybeden İstanbulspor ise 28 puanda kaldı.

Manisa FK, gelecek hafta Iğdır'a konuk olacak. İstanbulspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Alpaslan Şen, Gökmen Baltacı, Muhammet Ali Doğan

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem (Dk. 61 Muhammed Enes Kiprit), Cissokho, Toure, Adekanye (Dk. 67 Vargas), Lindseth (Dk. 90+4 Ada İbik) Yusuf Talum, Diony

İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 46 Mustafa Sol), Vorobjovas, Sambissa (Dk. 80 Duhaney), Loshaj (Dk. 85 Krstovski), Mamadou (Dk. 46 İsa Dayaklı), Emir Kaan Gültekin (Dk. 80 Cham)

Gol: Dk.35 Yusuf Talum (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 90+8 Yusuf Talum (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 3 Ayberk Karapo, Dk. 32 Yasin Güreler, Dk. 90 Vedat Karakuş (Manisa FK), Dk. 28 Yusuf Ali Özer, Dk. 45+1 Sambissa (İstanbulspor)

