Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa 1-0'lık skorla kazandı.Manisa'ya galibiyeti getiren golü 36. dakikada Yusuf Talum kaydetti.İstanbulspor, 49. dakikada Emir Kaan Gültekin ile penaltıdan faydalanamadı. Konuk ekibin 2 golü ise VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Manisa'nın golünü atan Yusuf Talım, 90+8. dakikadia kırmızı kart gördü.Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Manisa FK, puanını 30'a yükseltti. 3 hafta aradan sonra kaybeden İstanbulspor ise 28 puanda kaldı.Manisa FK, gelecek hafta Iğdır'a konuk olacak. İstanbulspor ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.: Manisa 19 Mayıs: Alpaslan Şen, Gökmen Baltacı, Muhammet Ali DoğanVedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem (Dk. 61 Muhammed Enes Kiprit), Cissokho, Toure, Adekanye (Dk. 67 Vargas), Lindseth (Dk. 90+4 Ada İbik) Yusuf Talum, DionyAlp Tutar, Yunus Bahadır, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 46 Mustafa Sol), Vorobjovas, Sambissa (Dk. 80 Duhaney), Loshaj (Dk. 85 Krstovski), Mamadou (Dk. 46 İsa Dayaklı), Emir Kaan Gültekin (Dk. 80 Cham)Dk.35 Yusuf Talum (Manisa FK)Dk. 90+8 Yusuf Talum (Manisa FK)Dk. 3 Ayberk Karapo, Dk. 32 Yasin Güreler, Dk. 90 Vedat Karakuş (Manisa FK), Dk. 28 Yusuf Ali Özer, Dk. 45+1 Sambissa (İstanbulspor)