Çorum FK, Sarıyer'i penaltı golleriyle geçti!

Trendyol 1.Lig'in 22. hafta maçında Sarıyer ile Çorum FK karşı karşıya geldi.Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 41 ve 90+6. dakikada penaltıdankaydetti. Sarıyer'in tek golünü ise 90+8'deattı.Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 38 yaptı. Sarıyer, 27 puanda kaldı.1.Lig'in bir sonraki maçında Çorum FK, Keçiörengücü'nü konuk edecek. Sarıyer, Erzurumspor FK deplasmanına gidecek.

Stat: Yusuf Ziya Öniş



Hakemler: Hakan Ülker, Kadir Akıllı, Çağrı Yıldırım

Furkan Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Djilobodji (Dk. 87 Fatih Kurucuk), Eşref Korkmazoğlu (Dk. 76 Oğuzhan Berber), Emre Yeşilyurt, Enver Kulasin (Dk. 76 Dembele), Traore (Dk. 55 Anziani), Regattin (Dk. 87 Batuhan Kör), Camara, EzeSehic, Üzeyir Ergün, Sinan Osmanoğlu, Cemali Sertel (Dk. 61 Burak Çoban), Erkan Kaş, Fredy (Dk. 86 Ferhat Yazgan), Pedrinho, Ahmed Ildız (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler (Dk. 67 Samudio), Yusuf Erdoğan, ThiamDk. 41 (Penaltıdan) ve Dk. 90+6 (Penaltıdan) Thiam (Arca Çorum FK), Dk. 90+8 Metehan Mert (SMS Grup Sarıyer)Dk. 40 Djilobodji ve Cebrail Karayel, Dk. 63 Kulasin, Dk. 84 Oğuzhan Berber (SMS Grup Sarıyer), Dk. 43 Fredy, Dk. 50 Pedrinho (Arca Çorum FK)