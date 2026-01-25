25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
0-010'
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
18:45
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
16:30
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-027'
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
19:15
25 Ocak
Metz-Lyon
19:15
25 Ocak
Brest-Toulouse
19:15
25 Ocak
Nantes-Nice
17:00
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
17:00
25 Ocak
Atalanta-Parma
17:00
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-011'
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
17:00
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
18:15
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
16:00
25 Ocak
Arsenal-M. United
19:30
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
17:00
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
17:00
25 Ocak
Brentford-N. Forest
17:00
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
19:30
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
17:30
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
19:00
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
16:00
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
0-147'
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-152'
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
17:00
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
18:45

Tüm İspanya Arda Güler'i konuşuyor!

Real Madrid'in Villarreal deplasmanında kazandığı maçta Arda Güler'in etkili performansı ve 78. dakikada oyundan alınması İspanya'da tartışma yaratırken, İspanyol basını genç yıldızı övgüye boğdu.

calendar 25 Ocak 2026 13:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tüm İspanya Arda Güler'i konuşuyor!
LaLiga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal'i 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe penaltıdan kaydetti. Ancak karşılaşmanın skorundan çok, Arda Güler'in performansı ve oyundan alınışı İspanya'da gündem yarattı. 

ARBELOA'DAN ARDA GÜLER KARARI

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Villarreal karşısında Arda Güler'e ilk 11'de şans verdi. Milli futbolcu 78 dakika sahada kalırken yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Arda'nın oyundan çıkması, özellikle taraftar cephesinde tepkiyle karşılandı.



TARAFTARLARDAN TEPKİ YAĞDI

Bir Real Madrid taraftarı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onu oyundan çıkarıyorlar çünkü şikayet etme ya da sorun çıkarma ihtimali en düşük olan o. Ama sahada ondan daha kötü oynayan 3-4 futbolcu vardı" ifadelerini kullandı.

Bu yorum kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

"BUNU ONDAN FAZLA YAPAN YOK"

Real Madrid'e yakın taraftar hesaplarından Madrid Universal, Arda Güler'in performansını öne çıkararak, "Arda Güler, Villarreal karşısında 3 net gol şansı yarattı. Bunu ondan fazla yapan başka bir oyuncu yok" paylaşımında bulundu.

Maçın ardından İspanyol basınında yer alan değerlendirmelerde, Arda Güler'in performansından övgüyle bahsedildi.

SPORT: "BİR TAKIMDA ONUN VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ"

Sport'taki değerlendirmede Arda için, "Yaratıcı orta saha oyuncularından yoksun bir takımda onun varlığı çok önemli. Orta sahadaki tüm kaliteli oyunlar onun sol ayağından başlıyor. Buna rağmen, sık sık ortadan kayboluyor. İstikrarsızlığına rağmen, oyuna getirdiği vizyon nedeniyle Real Madrid'de her zaman ilk 11'de yer almalı." denildi.

MUNDO DEPORTIVO: "TEHLİKE YARATAN İSİM OLDU"

Mundo Deportivo ise haberinde Arda Güler için şu yorumda bulundu, "Türk oyuncu, ilk yarıda yaptığı ortalarla ceza sahasına tehlike yaratan isim oldu."

AS: "VİDEO OYUNLARINDAKİ GİBİ"

Bir diğer İspanyol spor gazetesi AS da Arda'dan övgüyle bahsedip, "Maça yavaş başladı, birkaç hatalı pas verdi ama kısa sürede toparlandı. Ve toparlandıktan sonra oyuna iyice girdi. Video oyunlarındaki gibi bir slalomun ardından neredeyse gol atıyordu ve ardından pozisyon yaratma işini üstlendi. İkili mücadelelerde sağlamdı, presin kilit ismiydi ve yorulmak bilmeyen bir performans gösterdi. Rahat ve etkili bir oyun." ifadelerini kullandı.

MARCA: "OYUNU DEĞİŞTİRME YETENEĞİ EŞSİZ"

Arda Güler için Marca ise şu ifadeleri kullandı, "Türk oyuncunun oyunu değiştirme yeteneği Real Madrid'de neredeyse eşsiz. Villarreal'in baskı yaptığı birçok anda bunu sergiledi."

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıkan Arda Güler 3 gol ve 11 asist kaydetti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 25 31 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Konyaspor 19 4 7 8 22 30 19
13 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
14 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
