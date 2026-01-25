Tüm İspanya Arda Güler'i konuşuyor!

LaLiga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal'i 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe penaltıdan kaydetti. Ancak karşılaşmanın skorundan çok, Arda Güler'in performansı ve oyundan alınışı İspanya'da gündem yarattı.



ARBELOA'DAN ARDA GÜLER KARARI



Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Villarreal karşısında Arda Güler'e ilk 11'de şans verdi. Milli futbolcu 78 dakika sahada kalırken yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Arda'nın oyundan çıkması, özellikle taraftar cephesinde tepkiyle karşılandı.

Bir Real Madrid taraftarı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,ifadelerini kullandı.Bu yorum kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.Real Madrid'e yakın taraftar hesaplarından Madrid Universal, Arda Güler'in performansını öne çıkararak,paylaşımında bulundu.

Maçın ardından İspanyol basınında yer alan değerlendirmelerde, Arda Güler'in performansından övgüyle bahsedildi.





SPORT: "BİR TAKIMDA ONUN VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ"



Sport'taki değerlendirmede Arda için, "Yaratıcı orta saha oyuncularından yoksun bir takımda onun varlığı çok önemli. Orta sahadaki tüm kaliteli oyunlar onun sol ayağından başlıyor. Buna rağmen, sık sık ortadan kayboluyor. İstikrarsızlığına rağmen, oyuna getirdiği vizyon nedeniyle Real Madrid'de her zaman ilk 11'de yer almalı." denildi.



MUNDO DEPORTIVO: "TEHLİKE YARATAN İSİM OLDU"





Mundo Deportivo ise haberinde Arda Güler için şu yorumda bulundu, "Türk oyuncu, ilk yarıda yaptığı ortalarla ceza sahasına tehlike yaratan isim oldu."





AS: "VİDEO OYUNLARINDAKİ GİBİ"





Bir diğer İspanyol spor gazetesi AS da Arda'dan övgüyle bahsedip, "Maça yavaş başladı, birkaç hatalı pas verdi ama kısa sürede toparlandı. Ve toparlandıktan sonra oyuna iyice girdi. Video oyunlarındaki gibi bir slalomun ardından neredeyse gol atıyordu ve ardından pozisyon yaratma işini üstlendi. İkili mücadelelerde sağlamdı, presin kilit ismiydi ve yorulmak bilmeyen bir performans gösterdi. Rahat ve etkili bir oyun." ifadelerini kullandı.





MARCA: "OYUNU DEĞİŞTİRME YETENEĞİ EŞSİZ"





Arda Güler için Marca ise şu ifadeleri kullandı, "Türk oyuncunun oyunu değiştirme yeteneği Real Madrid'de neredeyse eşsiz. Villarreal'in baskı yaptığı birçok anda bunu sergiledi."



PERFORMANSI



Bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıkan Arda Güler 3 gol ve 11 asist kaydetti.



