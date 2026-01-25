Okan Buruk'tan galibiyet sonrası 'kenetlenme' çağrısı

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 3-1'lik skorla kazandı.
Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi. Buruk, tribünlerle bütünleştiği anların yer aldığı kareleri paylaşırken, "#kenetlenbaşkagalatasarayyok" etiketiyle dikkat çekti.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR;
