Karagümrük Galatasaray maçı canlı izle kesintisiz donmadan

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Gaziantep ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük Galatasaray maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu.
FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY BEIN SPORTS HABER İZLE
Galatasaray, son 8 randevuda yenilmedi
Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile yaptığı son 8 Süper Lig maçında mağlup olmadı. Kırmızı-siyahlı ekibe karşı ligdeki son yenilgisini Aralık 2020'de yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 8 mücadelede 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 1962-1963 sezonunun ikinci yarısında 5-1 ve 1983-1984 sezonunun ilk yarısında 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 1959-1960 sezonunun ikinci yarısında 1-0 ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında 2-1'lik skorla elde etti.
Karagümrük Galatasaray maçı hakemleri
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Karagümrük Galatasaray maçı öncesi form durumları
Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 18 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 43 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen kırmızı-siyahlı ekip ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Fatih Karagümrük, elde ettiği 9 puanla 18 takımlı Süper Lig'de son sırada yer aldı. İki ekip arasında ligin ilk yarısında yapılan maç, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun Fatih Karagümrük'e karşı forma giymesi beklenmiyor. Uzun süreli sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, bu karşılaşmada da riske edilmeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor mücadelesinde sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta dereceli zorlanma tespit edilen Arda Ünyay da Fatih Karagümrük'e karşı sahaya çıkamayacak. Ligin 18. haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Lucas Torreira, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sahaya çıkacak.
Dört oyuncu sınırda
Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon forma giydiği maçlarda üçer kez sarı kartla cezalandırılan Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, Fatih Karagümrük müsabakasına ceza sınırında çıkacak. Bu futbolcular, maçta sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Ligde son 6 maçta mağlup olmadı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada Kocaelispor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. "Cimbom" bu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı yenerken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.
Son 11 lig maçında savunmakta zorlanıyor
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 11 maçın 9'unda gol yedi. Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 11 lig müsabakasının 9'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerine 11 gol izni veren Galatasaray, son 4 deplasman maçında kalesini kapatamadı.
Şampiyonlar Ligi'nde kritik maça çıkacak
Galatasaray,, Fatih Karagümrük müsabakasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye konuk olacak. "Devler Ligi"nin 7. haftasında 21 Ocak'ta konuk ettiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, lig etabını 28 Ocak'ta deplasmanda yapacağı Manchester City maçıyla tamamlayacak. Atletico Madrid maçında aldığı beraberlikle puanını 10'a yükselten Galatasaray, hem morallendi hem de play-off'ta mücadele etme yolunda büyük bir adım attı. Teknik direktör Okan Buruk'un hafta içinde yapılacak Manchester City maçını düşünerek Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasında rotasyona gitmesi bekleniyor.
Galatasaray ile Fatih Karagümrük 22. randevuda
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 21 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 14 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 42 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 18 golle karşılık verdi.
Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğindeki maçlar
Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 10 lig maçında 6 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, rakibinin sahasında 22 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.
