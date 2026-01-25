Antalyaspor, kritik maçta Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Dario Saric ve 63. dakikada Sander van de Streek kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 13. dakikada Sekou Koita attı.
Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 19 puan yükselerek aynı puandaki Gençlerbirliği'ni yakaladı.
Ligin sonraki maçında Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada Niang'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı noktasını gösteren hakem Reşat Onur Coşkunses, VAR incelemesi sonrası kararını iptal etti.
13. dakika konuk ekip öne geçti. Tongya'nın sol çaprazdan şutunda savunmadan seken topa penaltı noktasının solunda topuğuyla müdahale eden Koita, şık vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara gönderdi: 0-1.
26. dakikada ev sahibi takım eşitliği yakaladı. Samet Karakoç'un sol çaprazdan ortasına iyi yükselen Saric, kafa şutuyla topu sağ köşeden filelerle buluşturdu: 1-1.
31. dakikada Metehan Mimaroğlu, sağ kanatta savunma arkasına sarkan Oğulcan Ülgün'ü topla buluşturdu. Oğulcan, ceza sahasına girip kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. İspanyol file bekçisi, meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Koita'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Niang'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
63. dakikada Hesap.com Antalyaspor öne geçti. Samet Karakoç'un ceza sahası sol çaprazdan ortasına arka direk önünde iyi yükselen Van de Streek, topu kaleci Velho'nun sağından ağlara gönderdi: 2-1.
74. dakikada Ballet'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Karşılaşmayı, Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 65 Giannetti), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Saric (Dk. 76 Ceesay), Soner Dikmen, Storm (Dk. 46 Ballet), Safuri, Samet Karakoç (Dk. 64 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 90+3 Bahadır Öztürk)
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek (Dk. 76 Abdurrahim Dursun), Thalisson, Dele-Bashiru (Dk. 87 Samed Onur), Oğulcan Ülgün, Koita, Tongya (Dk. 76 Dal Varesanovic), Metehan Mimaroğlu (Dk. 87 Dilhan Demir), Niang
Goller: Dk. 13 Koita (Gençlerbirliği), Dk. 26 Saric, Dk. 63 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Niang, Dk. 45 Pereira, Dk. 81 Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği), Dk. 57 Soner Dikmen, Dk. 78 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor)