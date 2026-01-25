25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
2-148'
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-039'
25 Ocak
Metz-Lyon
1-339'
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-139'
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-076'
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
0-025'
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
1-125'
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0DA
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1DA

Juventus, En-Nesyri'den vazgeçti

Juventus Kulübü Scouting Müdürü Chiellini, En-Nesyri transferinden vazgeçtiklerini duyurdu.

calendar 25 Ocak 2026 19:38 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 19:44
Juventus Scouting Müdürü Giorgio Chiellini, Youssef En-Nesyri transferinden çekildiklerini açıkladı.

İşte Chiellini'nin açıklaması:

"En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit. Kendisiyle konuştuk ve transfer formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Şu an için bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı; En-Nesyri'nin bonservisini almak istemiyoruz! Başka fırsatlara bakacağız."

TRANSFER NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?

Juventus, En-Nesyri'yi zorunlu olmayan opsiyonla kiralamak istedi. En-Nesyri ise Dünya Kupası öncesi ilk 11 garantisi ve ardından bonservisiyle transfer taleplerinde bulundu.

Juventus, ilk 11 garantisi verirken bonservisini almak istemediğini iletti. Bu nedenle En-Nesyri, Juventus'un teklifini kabul etmedi. Juventus cephesi de bonservisi almaya yanaşmayınca transfer sonuçlanmamış oldu.


EN-NESYRI'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe forması ile bu sezon 25 maçan çıkan En-Nesyri 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
