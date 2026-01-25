Pablo Laso: 'Nasıl gelişmemiz gerektiğini gösteriyor'

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, ligde Bursaspor Basketbol karşısında aldıkları 95-80'lik galibiyeti değerlendirdi.



Laso'nun maç sonu sözleri şu şekilde:



"Benim için maçın başından itibaren savunmamız ile oyunun gidişatını belirlememiz çok önemliydi. Bu da bize maç boyunca büyük bir öz güven verdi. Şut performansımız ve top paylaşımımız daha iyiydi ve çok iyi bir şut gecesi geçirmemiş olmamıza rağmen 95 sayı attık. Savunmada doğru işler yaptık. Bu da takım olarak nasıl gelişmemiz gerektiğine dair yolu gösteriyor. Galibiyetten dolayı mutluyum."



