25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-1
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
2-079'
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
1-4
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
1-190'
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
3-0
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
3-1
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Beşiktaş'a gelmesi beklenen Yasin Özcan sakatlandı

Beşiktaş'ın transfer olması beklenen Yasin Özcan, Anderlecht formasıyla Dender karşısında ilk kez ilk 11'de başlarken, sakatlanarak oyundan çıktı.

calendar 25 Ocak 2026 23:50 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 23:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'a gelmesi beklenen Yasin Özcan sakatlandı
Tammy Abraham için Aston Villa ile yürütülen transfer görüşmelerinde takas formülüyle kısa süre içinde Beşiktaş'a transfer olması beklenen genç savunma oyuncusu Yasin Özcan, kiralık olarak forma giydiği Anderlecht'te ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
 
DENDER MAÇINA İLK 11'DE BAŞLADI
 
Aston Villa'nın Kasımpaşa'dan 7 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı ve sezonun ilk yarısı için Belçika temsilcisi Anderlecht'e kiraladığı Yasin Özcan, Dender ile golsüz berabere biten karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç oyuncu, savunmadaki performansıyla dikkat çekti.
 
SAKATLIK NEDENİYLE OYUNDAN ÇIKTI
 
Karşılaşmanın 62. dakikasında sakatlanan Yasin Özcan oyuna devam edemedi ve kenara alındı.
 
Oyuncunun sakatlığının ciddi olup olmadığına dair kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ilk izlenimlerin tedbir amaçlı değişiklik yapıldığı yönünde olduğu öğrenildi.
