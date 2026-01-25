Beşiktaş'a gelmesi beklenen Yasin Özcan sakatlandı

Tammy Abraham için Aston Villa ile yürütülen transfer görüşmelerinde takas formülüyle kısa süre içinde Beşiktaş 'a transfer olması beklenen genç savunma oyuncusu Yasin Özcan, kiralık olarak forma giydiği Anderlecht'te ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

DENDER MAÇINA İLK 11'DE BAŞLADI

Aston Villa'nın Kasımpaşa'dan 7 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı ve sezonun ilk yarısı için Belçika temsilcisi Anderlecht'e kiraladığı Yasin Özcan, Dender ile golsüz berabere biten karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç oyuncu, savunmadaki performansıyla dikkat çekti.

SAKATLIK NEDENİYLE OYUNDAN ÇIKTI

Karşılaşmanın 62. dakikasında sakatlanan Yasin Özcan oyuna devam edemedi ve kenara alındı.

Oyuncunun sakatlığının ciddi olup olmadığına dair kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ilk izlenimlerin tedbir amaçlı değişiklik yapıldığı yönünde olduğu öğrenildi.