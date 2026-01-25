Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva, Barcelona'yı istiyor.AS'ta yer alan habere göre, İngiltere'deki zamanının bittiğini düşünen ve kariyerine üst düzey bir takımda devam etmek isteyen Bernardo Silva, Suudi Arabistan'dan önemli tekliflere rağmen Barcelona'ya gitmek istiyor.Portekizli futbolcunun, menajeri Jorge Mendes ile Barcelona'ya transfer olma düşüncesini Katalan ekibine de ilettiği öne sürüldü.Barcelona ise 31 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda şu anda kararsızlık yaşıyor.Altyapıdan gelen isimlere yönelen ve mevcut kadroyu korumak isteyen Barcelona, mevcut finansal gücünü ise savunma ve hücuma yapılacak takviyelerde kullanmak istiyor. Katalan ekibinde orta sahada önemli bir ayrılığın olması durumunda Bernardo Silva için transfer ihtimalinin artabileceği öne sürüldü.Bernardo Silva'nın Barcelona'ya transferinde Katalan ekibinin kararı belirleyici olacak.Öte yandan Bernardo Silva ile Suudi Arabistan dışında Avrupa'dan ilgilenen takımların Benfica ve Juventus olduğu belirtildi.Manchester City forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan 31 yaşındaki Bernardo Silva, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.