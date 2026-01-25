25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
18:45
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-282'
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
19:15
25 Ocak
Metz-Lyon
19:15
25 Ocak
Brest-Toulouse
19:15
25 Ocak
Nantes-Nice
1-349'
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
0-251'
25 Ocak
Atalanta-Parma
2-054'
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
1-147'
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
18:15
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
19:30
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-151'
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
0-253'
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-146'
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
19:30
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-141'
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
19:00
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
0-050'
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
18:45

Bernardo Silva, Barcelona'yı istiyor

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva, Barcelona'ya transfer olmak istiyor. Barcelona ise Portekizli futbolcunun transferinden şu anda emin değil.

Bernardo Silva, Barcelona'yı istiyor
Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bernardo Silva, Barcelona'yı istiyor.

TERCİHİ BARCELONA

AS'ta yer alan habere göre, İngiltere'deki zamanının bittiğini düşünen ve kariyerine üst düzey bir takımda devam etmek isteyen Bernardo Silva, Suudi Arabistan'dan önemli tekliflere rağmen Barcelona'ya gitmek istiyor.

Portekizli futbolcunun, menajeri Jorge Mendes ile Barcelona'ya transfer olma düşüncesini Katalan ekibine de ilettiği öne sürüldü.

BARCELONA KARARSIZ


Barcelona ise 31 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda şu anda kararsızlık yaşıyor.

ORTA SAHADA AYRILIK OLURSA...

Altyapıdan gelen isimlere yönelen ve mevcut kadroyu korumak isteyen Barcelona, mevcut finansal gücünü ise savunma ve hücuma yapılacak takviyelerde kullanmak istiyor. Katalan ekibinde orta sahada önemli bir ayrılığın olması durumunda Bernardo Silva için transfer ihtimalinin artabileceği öne sürüldü.

Bernardo Silva'nın Barcelona'ya transferinde Katalan ekibinin kararı belirleyici olacak.

İLGİLENEN DİĞER TAKIMLAR

Öte yandan Bernardo Silva ile Suudi Arabistan dışında Avrupa'dan ilgilenen takımların Benfica ve Juventus olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan 31 yaşındaki Bernardo Silva, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 18 18 22
11 Gençlerbirliği 19 5 5 9 23 26 20
12 Rizespor 19 4 7 8 21 27 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 4 5 10 17 32 17
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
