25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
18:45
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
16:30
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
19:15
25 Ocak
Metz-Lyon
19:15
25 Ocak
Brest-Toulouse
19:15
25 Ocak
Nantes-Nice
17:00
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
17:00
25 Ocak
Atalanta-Parma
17:00
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
17:00
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
18:15
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
1-027'
25 Ocak
Arsenal-M. United
19:30
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
17:00
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
17:00
25 Ocak
Brentford-N. Forest
17:00
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
19:30
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
17:30
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
19:00
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-029'
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
17:00
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
18:45

Gaziantep FK - Konyaspor maçında beraberlik!

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Konyaspor arasındaki maç 1-1 tamamlandı.

calendar 25 Ocak 2026 16:28
Gaziantep FK - Konyaspor maçında beraberlik!
Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Gaziantep FK, 45+3. dakikada Deian Sorescu ile 1-0 öne geçti. Konyaspor, bu gole 88. dakikada Blaz Kramer ile cevap verdi.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK'nın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça yükseldi. Konyaspor ise ligde 9 maçtır kazanamıyor.


Gaziantep FK 25, Konyaspor 19 puana yükseldi.

Konyaspor'da cezalı duruma düşen Jin-Ho Ho, gelecek hafta Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Ligin gelecek haftasında Gaziantep FK, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Bayo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

19. dakikada orta sahada topla buluşan Bayo'nun ceza sahası içerisine attığı pasla topu önünde bulan Denis Dragus'un ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

34. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağından sağ kanatta topla buluşan Maxim'in ara pasında topu önünde bulan Yusuf Kabadayı'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

45+3. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ceza sahasında Dragus'un pasında topu önünde bulan Sorescu'nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
13 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
