Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.Gaziantep FK, 45+3. dakikada Deian Sorescu ile 1-0 öne geçti. Konyaspor, bu gole 88. dakikada Blaz Kramer ile cevap verdi.Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK'nın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça yükseldi. Konyaspor ise ligde 9 maçtır kazanamıyor.Gaziantep FK 25, Konyaspor 19 puana yükseldi.Konyaspor'da cezalı duruma düşen Jin-Ho Ho, gelecek hafta Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.Ligin gelecek haftasında Gaziantep FK, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.14. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Bayo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.19. dakikada orta sahada topla buluşan Bayo'nun ceza sahası içerisine attığı pasla topu önünde bulan Denis Dragus'un ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.34. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağından sağ kanatta topla buluşan Maxim'in ara pasında topu önünde bulan Yusuf Kabadayı'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.