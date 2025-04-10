Temu Türkiye'den Çekildi mi? İşte Son Durum!

Temu yasaklandı mı? Temu Türkiye alışveriş limiti ne kadar? Türkiye'de faaliyet gösteren birçok e-ticaret sitesi bulunuyor. Bu sitelerden bazıları ise yurt dışı menşeli oluyor. Bu sitelerin arasına son olarak Temu eklendi. Temu, birçok kullanıcının dikkatini çeken bir site oldu. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararın ardından ise gözler Temu'ya çevrildi. Bu kararın ardından Temu ve benzeri yurt dışı menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapılamayacağı iddia ediliyor.



Ticaret Bakanlığı'nın Yeni Düzenlemeleri ve Temu



Ticaret Bakanlığı, yurt dışı kaynaklı e-ticaret platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen yeni bir yönetmelik yayınladı. 30 Ekim 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan bu yönetmeliğin 5 aylık geçiş süreci 1 Nisan 2025 tarihinde sona erdi. Yeni düzenlemeye göre, Türkiye'de temsilciliği bulunmayan e-ticaret platformlarının ülkemizde faaliyet göstermesi mümkün olmayacak. Bu durum, Temu, AliExpress ve benzeri platformların Türkiye pazarından çekileceği yönünde spekülasyonlara neden oldu.



Temu Türkiye'den Çekildi mi?



Edinilen bilgilere göre, Temu'nun web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Türkiye'ye yönelik satışlar şu an için devam ediyor. Ancak, Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği gereğince, Temu'nun Türkiye'de faaliyetlerine devam edebilmesi için belirli şartları yerine getirmesi ve bir temsilci bulundurması gerekiyor. Aksi takdirde, platformun Türkiye'deki faaliyetleri durdurulabilir.

