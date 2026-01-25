25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
0-09'
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
18:45
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
16:30
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-026'
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
19:15
25 Ocak
Metz-Lyon
19:15
25 Ocak
Brest-Toulouse
19:15
25 Ocak
Nantes-Nice
17:00
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
17:00
25 Ocak
Atalanta-Parma
17:00
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-010'
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
17:00
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
18:15
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
16:00
25 Ocak
Arsenal-M. United
19:30
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
17:00
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
17:00
25 Ocak
Brentford-N. Forest
17:00
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
19:30
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
17:30
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
19:00
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
16:00
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
0-146'
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-151'
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
17:00
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
18:45

Beşiktaş'a Luis Henrique'de İngiliz rakip

Bournemouth, Inter forması giyen ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Luis Henrique ile ilgileniyor.

calendar 25 Ocak 2026 14:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Luis Henrique'de İngiliz rakip
Inter forması giyen Brezilyalı futbolcu Luis Henrique'nin talipleri artıyor.

İNGİLİZLER DEVREDE

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Luis Henrique ile ilgileniyor. Bournemouth'un, 24 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği yazıldı.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

Brezilyalı futbolcu, bir süredir Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Inter forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Luis Henrique, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcunun, Inter ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
