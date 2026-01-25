Fenerbahçe'de En-Nesyri gelişmesi!

Süper Lig'de Göztepe ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'ndan dönen ve ayrılığı gündemde olan Youssef En-Nesyri, Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi.
İtalya'dan Juventus, En-Nesyri için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı ancak Faslı futbolcu için daha sonra Sevilla devreye girdi. En-Nesyri'nin geleceği bu nedenle henüz netlik kazanmadı.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Faslı santrfor, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
