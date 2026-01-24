Haber Tarihi: 24 Ocak 2026 13:01 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2026 13:01

Villarreal - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Villarreal - Real Madrid maçı canlı izle şifresiz

Villarreal - Real Madrid maçını ücretsiz S Sport Plus izle | Villarreal - Real Madrid maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Villarreal - Real Madrid maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Villarreal - Real Madrid maçı canlı yayın izleme detayları

İspanya La Liga'de bu hafta Villarreal ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "S Sport Plus canlı izle, S Sport Plus şifresiz" araması yapıyor. Villarreal - Real Madrid maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Villarreal - Real Madrid maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

İspanya La Liga'de bu Villarreal, Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Villarreal - Real Madrid maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Villarreal - Real Madrid maçı 24 Ocak Cumartesi günü saat 23:00'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.


