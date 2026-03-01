14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
3-0
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
0-2
14 Mart
Lorient-Lens
2-1
14 Mart
Udinese-Juventus
0-1
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
2-1
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
3-079'
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
1-0
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-0
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
1-186'
14 Mart
Chelsea-Newcastle
0-1
14 Mart
Arsenal-Everton
2-0
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-1
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
1-1
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
1-1
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
1-0
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
2-2
14 Mart
AS Monaco-Brest
2-078'

⁠Son 8 lig maçında Galatasaray galip

Başakşehir'e karşı 22 Kasım 2019'daki 1-0'lık yenilginin ardından Galatasaray, sonraki 13 Süper Lig maçında 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

15 Mart 2026 00:10
⁠Son 8 lig maçında Galatasaray galip
Galatasaray, Başakşehir ile yaptığı son 8 Süper Lig maçından 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Sarı-kırmızılı ekip 2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte Başakşehir'i ligde üst üste 8. kez mağlup etmeyi başardı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 21 kez havalandırırken, sadece 3 gol yedi.

Galatasaray, Başakşehir'e son 13 lig maçında yenilmedi

Sarı-kırmızılıların, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 13 Süper Lig müsabakasında bileği bükülmedi.

Rakibine son olarak 22 Kasım 2019'da 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, sonrasındaki 13 Süper Lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Başakşehir'in Galatasaray'ı mağlup ettiği son mücadelede takımın başında şu an Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk bulunuyordu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
