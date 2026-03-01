⁠Son 8 lig maçında Galatasaray galip

Galatasaray, Başakşehir ile yaptığı son 8 Süper Lig maçından 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Sarı-kırmızılı ekip 2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte Başakşehir'i ligde üst üste 8. kez mağlup etmeyi başardı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 21 kez havalandırırken, sadece 3 gol yedi.
Galatasaray, Başakşehir'e son 13 lig maçında yenilmedi
Sarı-kırmızılıların, turuncu-lacivertlilerle yaptığı son 13 Süper Lig müsabakasında bileği bükülmedi.
Rakibine son olarak 22 Kasım 2019'da 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, sonrasındaki 13 Süper Lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Başakşehir'in Galatasaray'ı mağlup ettiği son mücadelede takımın başında şu an Galatasaray'ı çalıştıran Okan Buruk bulunuyordu.
