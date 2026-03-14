14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
2-069'
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
0-032'
14 Mart
Lorient-Lens
2-1
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
2-174'
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
1-0DA
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-0
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
0-1DA
14 Mart
Arsenal-Everton
0-0DA
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-1
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
1-1DA
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
1-169'
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
1-071'
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
2-171'
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Fenerbahçe'de Tedesco kararı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yola devam edeceklerini açıkladı.

calendar 14 Mart 2026 19:53 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 20:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Yönetim Kurulu, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile görüştü. Sarı-lacivertlilerde iki isimle de yola devam kararı çıktı.

Fatih Karagümrük maçının ardından olağanüstü toplanan Fenerbahçe Yönetimi, cumartesi günü için de toplantı kararı aldı. Domenico Tedesco ve Devin Özek, kulübe davet edildi.

Domenico Tedesco ve Devin Özek, cumartesi günü saat 15.30 sularında kulübe geldi ve ardından yönetim ile toplantıya girdi.

Tedesco ve Devin Özek, raporlarının ardından saat 18.00 sularında kulüp binasından ayrıldı.

İki ismin kulüpten ayrılmasının ardından, Fenerbahçe Yönetimi'nin kendi içerisindeki toplantı gerçekleştirdi.

SADETTİN SARAN'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Saran, Tedesco ve Devin Özek ile yola devam edeceklerini duyurdu.

Sadettin Saran, "Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün buradayız ve bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok. Hoca ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 60 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 12 9 5 30 19 45
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 28 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 12 9 27 32 27
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.