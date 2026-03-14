Fenerbahçe'de Tedesco kararı!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile görüştü. Sarı-lacivertlilerde iki isimle de yola devam kararı çıktı.
Fatih Karagümrük maçının ardından olağanüstü toplanan Fenerbahçe Yönetimi, cumartesi günü için de toplantı kararı aldı. Domenico Tedesco ve Devin Özek, kulübe davet edildi.
Domenico Tedesco ve Devin Özek, cumartesi günü saat 15.30 sularında kulübe geldi ve ardından yönetim ile toplantıya girdi.
Tedesco ve Devin Özek, raporlarının ardından saat 18.00 sularında kulüp binasından ayrıldı.
İki ismin kulüpten ayrılmasının ardından, Fenerbahçe Yönetimi'nin kendi içerisindeki toplantı gerçekleştirdi.
SADETTİN SARAN'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Saran, Tedesco ve Devin Özek ile yola devam edeceklerini duyurdu.
Sadettin Saran, "Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün buradayız ve bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok. Hoca ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi." dedi.
