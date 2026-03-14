Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Rizespor'u ağırladı. Trabzonspor, Papara Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı.
İLK DEVRE SESSİZ
Trabzonspor ile Rizespor arasındaki maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar, soyunma odasına 0-0 ile gitti.
ONUACHU ATTI
Trabzonspor, ikinci yarının başında Paul Onuachu ile 1-0 öne geçti.
Onuachu, ikinci yarının başında Lövik yerine oyuna dahil olan Zubkov'un asistinde 51. dakikada ağları havalandırdı. Süper Lig'de üst üste 8 maçta da ağları havalandıran Nijeryalı golcü, toplamda ise 21 gole ulaştı.
Paul Onuachu, attığı golün ardından tribünlere hafta içinde hayatını kaybeden yardımcı antrenör Orhan Kaynak'ın formasını gösterdi.
15 YIL SONRA İLK!
Son sekiz Süper Lig maçında da gol atan Paul Onuachu, Burak Yılmaz'dan (Mayıs-Kasım 2011; 11 maç) bu yana Trabzonspor formasıyla üst üste 8+ karşılaşmada fileleri havalandıran ilk oyuncu oldu.
TRABZONSPOR KAZANDI
Trabzonspor, karşılaşmanın kalan bölümünde Rizespor karşısında skor üstünlüğünü korudu ve maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de üst üste 4. kez kazandı. Rizespor'un ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, Süper Lig'de 57 puana yükseldi. Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada kazanan Trabzonspor, ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler ile puanını eşitledi. Çaykur Rizespor, 30 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Trabzonspor, çarşamba günü Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Rizespor'un gelecek hafta oynayacağı Samsunspor maçı, Samsunspor'un Avrupa maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
TRABZONSPOR'UN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yaptı.
Teknik direktör Fatih Tekke, sakatlığı bulunan Batagov'un yokluğunda stoperde Nwaiwu'yu ilk 11'de görevlendirdi.
Bordo-mavili takımın teknik adamı, savunmanın sağında Pina'yı yedek kulübesine çekerken Lovik'i, Zubkov'u da kenarda oturtarak tedavisi tamamlanan Folcarelli'yi sahaya sürdü.
Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Tim Jabol Folcarelli, 2 haftalık sakatlık sürecinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuştu. Folcarelli, hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Bouchouari ve Visca, Çaykur Rizespor karşısında görev alamadı.
ORHAN KAYNAK UNUTULMADI
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma öncesinde hafta içerisinde hayatını kaybeden bordo-mavili kulübün eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için stadyumdaki dev ekrandan görseller yayımlandı.
Ayrıca hem Trabzonspor hem de Çaykur Rizesporlu oyuncular ısınma hareketlerine üzerinde Orhan Kaynak'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle çıktı.
Maç öncesi de kale arkası tribününde 'Aston Villa Fatih'i Küçük Orhan, asla unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun' yazılı pankart açıldı.
Trabzonsporlu oyuncular da seremoniye 'Seni asla unutmayacağız' yazılı siyah pankart ile çıktı. Karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu.
TARAFTAR İLGİSİ AZ
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.
Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar gözlenirken konuk takım taraftarları İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği tribünlerde yer almadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Mihaila'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
6. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, ceza alanında Onuachu'nun kafa vuruşunda yerden seken topu savunma çizgi önünden uzaklaştırdı.
24. dakikada gelişen konuk takım atağında son olarak ceza alanı dışından Mebude'nin şutunda kaleci Onana, güçlükle topu üsten kornere gönderdi.
35. dakikada Muçi'nin uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Fofana'nın çeldiği topu Nwaiwu tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bir kez daha Fofana'da kaldı.
43. dakikada ceza alanı içinde Augusto'nun şutunda kaleci Fofana'dan dönün topu Samet Akaydın, kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasında soldan ceza alanı son çizgisine inen Muçi'nin havalandırdığı topu Zubkov, altıpas içindeki Onuachu'ya çıkardı. Bu futbolcu da ayağıyla dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
54. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Augusto'nun kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
87. dakikada Zeqiri'nin ortasında, yakın durumda uygun durumdaki Pierrot'un etkisiz kafa vuruşunda kaleci Onana topa sahip oldu.
88. Zeqiri'nin pasında ceza alanı içinde Emrecan Bulut'un vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Çağdaş Altay, Furkan Ürün, Kerem İlitangil
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan (Dk. 74 Umut Nayir), Nwaiwu, Savic, Lovik (Dk. 46 Zubkov), Oulai, Folcarelli, Muçi (Dk. 90 Okay Yokuşlu), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90 Salih Malkoçoğlu), Augusto (Dk. 64 Pina), Onuachu
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin (Dk. 85 Zeqiri), Samet Akaydın, Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Dk. 85 Buljubasic), Papanikolaou, Olawoyin (Drk. 85 Emrecan Bulut), Awokoya Mebude (Dk. 64 Augusto), Mihaila, Halil Dervişoğlu (Dk. 74 Pierrot)
Gol: Dk. 51 Onuachu (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 70 Papanikolaou, Dk. 81 Mihaila (Çaykur Rizespor)
