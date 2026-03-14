14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
3-0
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
0-2
14 Mart
Lorient-Lens
2-1
14 Mart
Udinese-Juventus
0-1
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
2-1
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
3-078'
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
1-0
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-0
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
1-185'
14 Mart
Chelsea-Newcastle
0-1
14 Mart
Arsenal-Everton
2-0
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-1
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
1-1
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
1-1
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
1-0
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
2-2
14 Mart
AS Monaco-Brest
1-077'

Pereira'dan hakem tepkisi: "Sanki çocuğumla oynuyorum"

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

14 Mart 2026 23:48 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 23:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pereira'dan hakem tepkisi: 'Sanki çocuğumla oynuyorum'
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, "Oyuncularını tebrik ediyorum. Sonuna kadar inandılar. Galibiyet için yeterli değildi ama bugün galibiyet alamadıysak bizim hatamızdan dolayı değildi bu. Başka etkenlerden dolayıydı. Adil bir maç olsaydı 3 puan alacağımız bir maçtı." dedi.

Pereira, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hakemlerle ilgili konuşmayı sevmediğini ancak her hafta aleyhlerine kararlar verildiğini ileri sürdü.

Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş maçlarının ardından bugün de aleyhlerine penaltı verildiğini hatırlatan Pereira, "Sanki çocuğumla oynuyorum da ufak bir dokunuyorum, düşüyor ve penaltı veriliyor gibi adeta. Futbol biraz da temas oyunu. Büyük liglere biraz bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum." dedi.

Hafta boyunca çok çalıştıklarını, hedeflerine ulaşmak için çok çabaladıklarını aktaran Pereira, şöyle konuştu:

"Resmen oyuncularımın canlarını çıkarıyorum. Maçta ne yapmamız gerektiğini, oyunu, pozisyonları anlasınlar diye canlarını sıkıyorum. İstediğim her şeyi yapıyorlar ama maçta başka şeyler oluyor. İyi futbol oynuyoruz ama her zaman aleyhimize şeyler oluyor maçta. Herkes hata yapabilir. Ben de hata yapıyorum ama zaten bu durum için VAR diye bir şey var. Ekranda her şey daha net görülebiliyor. Biri bakıp bu pozisyon 'böyle', biri bakıp pozisyon 'şöyle' diye bir şey diyemez. Bugün de her şey netti bence."

Pereira, rakibe göre takımda bazı değişiklikler yaptıklarını ifade ederek penaltı pozisyonuna kadar Göztepe'nin topa bile dokunamadığını, özellikle ilk yarıda iyi bir futbol oynadıklarını aktardı.

Göztepe'nin ikinci yarıya bazı değişikliklerle başladığını ve işlerini zorlaştırdığını söyleyen Pereira, "Biz de pas hataları yaptık ama oynamak isteyen bir takım olduğumuz için bu hatalar normal. Onlar da birkaç kez duran toptan pozisyona girdiler. Son dakikalar biz risk aldıktan sonra da pozisyona girdiler ama o zamana kadar çok pozisyona girdiklerini düşünmüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü sonuna kadar inandılar ve her şeylerini ortaya koydular. Olanlara rağmen maç içinde savaştılar ve 1 puanı aldık." diye konuştu.

Pereira, sonradan giren oyuncuların takıma katkı sunduğu da sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
