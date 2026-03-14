14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
20:00
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
21:00
14 Mart
Lorient-Lens
19:00
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
20:00
14 Mart
Inter-Atalanta
1-057'
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
20:30
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
18:15
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
20:30
14 Mart
Arsenal-Everton
20:30
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-015'
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-014'
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
20:30
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
0-045'
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
0-0DA
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
1-045'
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-045'
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
20:00
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
20:00
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
20:00
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Galatasaray'da Can Armando Güner gerçeği!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı 18 yaşındaki yetenekli sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Can'ın eski kulübü Borussia Mönchengladbach ile yaptığı pazarlıklarda Barış Alper Yılmaz'dan ders çıkararak ilerledi.

14 Mart 2026 16:50
Galatasaray'da geleceğe yönelik kadro planlaması çerçevesinde bir ay önce ailesiyle birlikte Kemerburgaz tesislerine getirilen Can Armando Güner'in transferindeki dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların uzun süren pazarlıklar sonucu bitirdiği transferde masaya yatırılan rakamlar ve Alman temsilcisinin talepleri şu şekildeydi...

Sabah'ta yer alan habere göre Mönchengladbach, kapıyı 750 bin euro ile kapıyı açtı ve yoğun uğraşlar sonucu 300 bin euro bonservis bedeline ikna edildi.

Öte yandan Bundesliga ekibinin sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi ekletme talebi ise reddedildi.

Geçmiş yönetimin Barış Alper Yılmaz'a koydurduğu yüzde 20 pay maddesini dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp, Can Armando'da bu yolu izlemedi.

Ocak ayında 18 yaşından gün alan gurbetçi yıldız adayı, Galatasaray'la 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Sarı-kırmızılı takım, bu transferi sezon sonuna bırakmadı ve mutlu sona ulaştı. 

 

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
