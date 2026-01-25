Sakaryaspor, ara transfer döneminde 5 futbolcuyla anlaşma sağlayarak kadrosunu güçlendirdi.
1'inci Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayarak 23 puanla düşme potasında yer alan Sakaryaspor, ara transfer döneminde 5 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlılar Kayserispor'dan Arif Kocaman, Trabzonspor'dan Poyraz Efe Yıldırım, Fenerbahçe'den Haydar Karataş, Serik Belediyespor'dan Kerem Şen ve Konyaspor'dan Melih Bostan'ı kadrosuna kattı.
Sakaryaspor, 1'inci Lig'in 22'nci haftasında yarın sahasında saat 20.00'de Bodrum FK'yı konuk edecek.
Sakaryaspor 5 futbolcuyu renklerine bağladı
Ara transferde 5 takviye yapan Sakaryaspor, düşme hattından çıkmak için sahasında Bodrum FK karşısına güçlenmiş kadrosuyla çıkacak.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sakaryaspor, ara transfer döneminde 5 futbolcuyla anlaşma sağlayarak kadrosunu güçlendirdi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Real Madrid'i Kylian Mbappe sırtladı
-
9
Rennes, ligde 3 maç sonra kaybetti!
-
8
Galatasaray'da sıra Onyedika'ya geldi!
-
7
Fenerbahçe'nin istediği Fisnik Asllani için dev talep
-
6
Trabzonspor'dan Oulai için flaş paylaşım!
-
5
Fenerbahçe - Göztepe: Muhtemel 11'ler
-
4
Semih Kılıçsoy attı, Cagliari istediğini aldı!
-
3
Galatasaray için Rafa Silva iddiası!
-
2
Yaser Asprilla, Galatasaray için geldi!
-
1
Youssef En-Nesyri içi Juventus'a Sevilla engeli!
- 12:43 Sakaryaspor 5 futbolcuyu renklerine bağladı
- 12:34 Ozan Kabak: "Benim için zor oldu"
- 12:24 Fenerbahçe'den NBA Avrupa, EuroLeague ve Jasikevicius açıklaması
- 12:22 Gaziantep Basketbol zirveden inmek istemiyor
- 12:18 Chicago Bulls, Derrick Rose'un formasını emekliye ayırdı
- 12:13 Okan Buruk'tan tarihe geçen galibiyet!
- 11:40 Mustafa Denizli'den Gabriel Sara'ya övgü!
- 11:35 Domenico Tedesco'dan Göztepe'ye 'abluka' planı
- 11:25 Yaser Asprilla için Benfica gerçeği!
- 11:20 Galatasaray'da Noa Lang kararı
- 11:18 Galatasaray'da Icardi için imza zirvesi!
- 11:08 Beşiktaş'ta Abraham yerine Terem Moffi!
- 11:02 Youssef En-Nesyri için transfer açıklaması
- 10:58 Fenerbahçe'de Kante transferinde son durum
- 10:54 İlker Yağcıoğlu'ndan flaş Yunus Akgün iddiası!
- 10:36 NBA'de Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks deplasmanında kazandı
- 10:35 Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek
- 10:31 Galatasaray'da sıra Onyedika'ya geldi!
- 10:16 Fenerbahçe'nin istediği Fisnik Asllani için dev talep
- 10:13 Daniel Karlsbakk, Trabzonspor için geliyor!
- 10:13 Nihat Kahveci'den Galatasaray değerlendirmesi!
- 10:08 Beşiktaş'ta transfer için taviz yok
- 09:48 Trabzonspor'da Nwakaeme'ye sürpriz görev!
- 09:41 Murat Özbostan: "Okan Buruk, o transfere bayılır"
- 09:31 Batagov, 30 milyon euro'ya Ada'ya gidiyor
- 09:22 Beşiktaş'a 1.94'lük stoper: Issa Diop
- 09:12 Fenerbahçe'de Skriniar için kapılar kapalı
- 01:06 Melih Bostan, Sakaryaspor'a gitti
- 01:04 Fenerbahçe - Göztepe: Muhtemel 11'ler
- 00:58 Marsilya, Lens'i liderlikten indirdi!
- 00:55 Real Madrid'i Kylian Mbappe sırtladı
- 00:43 Youssef En-Nesyri içi Juventus'a Sevilla engeli!
- 00:05 Yaser Asprilla, Galatasaray için geldi!
- 23:43 Galatasaray, kalesini yine kapatamadı!
- 23:35 Galatasaray'ın ligde yenilmezlik serisi yedi maça çıktı!
- 23:29 Osimhen, Gomis'e 1 adım daha yaklaştı!
- 23:25 Aleksandar Stanojevic'ten transfer açıklaması
- 23:14 Beşiktaş'ta yeniden Luis Henrique hamlesi
- 23:11 Bournemouth, Liverpool'u son dakikada Adli ile devirdi!
- 23:05 Galatasaray MCT Technic, TOFŞ deplasmanında galip geldi!
- 23:00 Galatasaray için Rafa Silva iddiası!
- 22:56 Bursaspor'da Tahsin Tam dönemi sona erdi
- 22:28 Kazımcan Karataş'tan Okan Buruk için açıklama!
- 22:27 Dortmund, Berlin karşısında 3 golle kazandı!
- 22:24 Kaan Ayhan: "Manchester City'yi yenmeye çalışacağız"
- 22:17 Gabriel Sara'dan Manchester City maçı için mesaj!
- 22:09 Semih Kılıçsoy attı, Cagliari istediğini aldı!
- 22:06 Galatasaray'dan Yaser Asprilla paylaşımı
- 21:53 Galatasaray, Sara ve Osimhen'le kazandı!
- 21:32 Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber
- 21:19 Erzurumspor, Pendikspor'u 85'te yıktı!
- 21:16 Trabzonspor'dan Oulai için flaş paylaşım!
- 21:03 Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit karşısında hata yapmadı!
- 20:57 Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor deplasmanında kayıp!
- 20:51 Rennes, ligde 3 maç sonra kaybetti!
- 20:24 Beşiktaş'tan Djibril Sow'a teklif hazırlığı
- 20:10 Thomas Reis: "Hiçbir takım hak etmedi"
- 20:10 Beşiktaş GAİN, Mersin Spor'u farklı geçti!
- 20:08 Hull City, Premier Lig için yine kazandı!
- 20:05 Gabriel Sara'dan tarihe geçen gol!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Ozan Kabak: "Benim için zor oldu"
Real Madrid'i Kylian Mbappe sırtladı
Dortmund, Berlin karşısında 3 golle kazandı!
Rennes, ligde 3 maç sonra kaybetti!
Hull City, Premier Lig için yine kazandı!
Manchester City'de Marmoush ve Semenyo'nun günü
Tottenham, puanı 90'da kurtardı!
Ozan Kabak, Can Uzun'u üzdü!
Como'dan Torino maçında 6 gollü galibiyet!
Arteta'dan Pep Guardiola'ya cevap!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|19
|14
|4
|1
|43
|14
|46
|2
|Fenerbahçe
|18
|12
|6
|0
|42
|16
|42
|3
|Trabzonspor
|19
|12
|5
|2
|37
|22
|41
|4
|Göztepe
|18
|10
|5
|3
|24
|10
|35
|5
|Beşiktaş
|18
|9
|5
|4
|31
|22
|32
|6
|Başakşehir
|19
|8
|5
|6
|32
|19
|29
|7
|Samsunspor
|19
|6
|9
|4
|23
|21
|27
|8
|Kocaelispor
|19
|6
|6
|7
|16
|19
|24
|9
|Gaziantep FK
|18
|6
|6
|6
|25
|31
|24
|10
|Alanyaspor
|18
|4
|9
|5
|18
|18
|21
|11
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|22
|25
|19
|12
|Rizespor
|18
|4
|6
|8
|21
|27
|18
|13
|Konyaspor
|18
|4
|6
|8
|22
|30
|18
|14
|Antalyaspor
|18
|4
|4
|10
|16
|31
|16
|15
|Kasımpaşa
|19
|3
|7
|9
|15
|26
|16
|16
|Kayserispor
|19
|2
|9
|8
|16
|37
|15
|17
|Eyüpspor
|18
|3
|5
|10
|11
|25
|14
|18
|Karagümrük
|19
|2
|3
|14
|16
|37
|9