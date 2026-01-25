Yaser Asprilla için Benfica gerçeği!

Galatasaray'ın ara transferde Noa Lang'ın ardından ikinci takviyesi Yaser Asprilla oldu.
BENFICA ISRARCI OLDU
2003 doğumlu Kolombiyalı yıldız, cumartesi gecesi İstanbul'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilecek Asprilla, zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla Girona'dan kiralandı.
22 yaşındaki Asprilla, TFF'nin belirlediği +2 kontenjana uyuyor. Çok yönlü bir hücum oyuncusu olan Asprilla, 10 numara pozisyonuna düşünüldü.
Kolombiyalı yıldızı Benfica da istedi, Portekiz ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho transferinde çok ısrar etti ancak oyuncunun tercihi Galatasaray oldu.
İLK AÇIKLAMALARI
Asprilla İstanbul'a gelir gelmez taraftara mesaj verdi. "Bu büyük kulübe gelme fırsatı olduğu için çok mutluyum, heyecanlıyım" diyen 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Davinson Sanchez ile aralarının çok iyi olduğunu da belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Bana çok destek olan, hem takım arkadaşı hem de oyuncu olarak inanılmaz saygı duyduğum bir insan. O da çok önemli bir faktör buraya gelmemde. Bu kulübü en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Büyük başarılara imza atacağımıza eminim."
