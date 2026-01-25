Trabzonspor'da Nwakaeme'ye sürpriz görev!

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, yeni bir göreve başlamaya hazırlanıyor.
Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Trabzonspor'un, Anthony Nwakaeme'ye futbolcu izleme komitesinde görev alması yönünde öneride bulunduğu, oyuncunun ise "Trabzonspor'un çıkarına olacak her şeyi yaparım" cevabını verdiği öğrenildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulübün ilgilendiği Nijeryalı yıldızın, "Futbolu Trabzonsporlu Nwakaeme olarak bırakmak istiyorum, ayrılmayı düşünmüyorum" dediği de kaydedildi.
YENİ GÖREVE BAŞLAYACAK
36 yaşındaki futbolcunun, transfer döneminin sona ermesinin ardından yeni görevine başlaması bekleniyor.
Nwakaeme, uzun süreli sakatlığının ardından bu sezon Trabzonspor'da 5 maçta forma şansı buldu.
