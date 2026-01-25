Yaser Asprilla, Galatasaray için geldi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang'ın ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sarı-Kırmızılılar, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla ve kulübü Girona ile anlaşma sağladı.
Asprilla'nın ilk etapta kiralık olarak takıma katılacak, belirli sayıda maça çıkması durumunda ise zorunlu satın alma maddesinin devreye girecek.
İSTANBUL'A GELDİ
Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'a transferini tamamlamak için cumartesi gecesi saat 23.30 sularında İstanbul'a geldi.
İLK AÇIKLAMALAR
Havalimanında açıklamalarda bulunan Asprilla, "Bu büyük kulübe gelme fırsatı olduğu için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım." dedi.
DAVINSON SANCHEZ
Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Davinson Sanchez ile ilgili konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Çok iyiyiz onunla. Bana çok destek olan, hem takım arkadaşı olarak hem de oyuncu olarak inanılmaz saygı duyduğum bir insan. O da çok önemli bir faktör buraya gelmemde." diye konuştu.
Taraftara mesaj gönderen Asprilla, "Çok mutluyum bu büyük kulübün bir parçası olma şansından dolayı. En iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Çok çalışacağım disiplinli bir şekilde." sözlerini sarf etti.
JHON DURAN SORUSUNA CEVAP
Yaser Asprilla, "Bu büyük kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftar inanılmaz şu anda. Çok güzel bir karşılama oldu. Çok büyük başarılara imza atacağımıza eminim." dedi.
"Jhon Duran en yakın arkadaşlarından birisi. En büyük rakiplerinden birinde oynuyor. Buradan ona bir meydan okumada bulunacak mı kendisi?" sorusuna cevap veren Kolombiyalı futbolcu, "Onunla çok uzun süredir arkadaşız ve yakınız. Onun da başarılarından gurur duyuyorum. Burada da çok güzel bir mücadele yaşayacağımıza eminim." şeklinde konuştu.
TOPLAM MALİYET 23 MİLYON EURO
Asprilla'nın bonservisiyle takıma katılması durumunda Sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 23 milyon euro civarında olacak.
EN YÜKSEK TEKLİFİ G.SARAY SUNDU
Öte yandan Kolombiyalı kanat oyuncusunu Benfica, Ajax ve Marsilya da istedi ve hala istiyorlar. Ancak Girona'ya en iyi teklifi yapan takım Galatasaray...
PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ
Yaser Asprilla, Girona formasıyla toplam 17 resmi maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, özellikle oyun içi dinamizmi ve çok yönlülüğüyle dikkat çekti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 12 milyon euro.
