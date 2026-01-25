24 Ocak
Samsunspor-Kocaelispor
0-0
24 Ocak
Karagümrük-Galatasaray
1-3
24 Ocak
Kayserispor-Başakşehir
0-3
24 Ocak
M.City-Wolves
2-0
24 Ocak
Marsilya-Lens
3-1
24 Ocak
Le Havre-AS Monaco
0-0
24 Ocak
Rennes-Lorient
0-2
24 Ocak
Lecce-Lazio
0-0
24 Ocak
Fiorentina-Cagliari
1-2
24 Ocak
Como-Torino
6-0
24 Ocak
Villarreal-Real Madrid
0-2
24 Ocak
Sevilla-Athletic Bilbao
2-1
24 Ocak
Valencia-Espanyol
3-2
24 Ocak
Rayo Vallecano-Osasuna
1-3
24 Ocak
Bournemouth-Liverpool
3-2
24 Ocak
Burnley-Tottenham
2-2
24 Ocak
Fulham-Brighton
2-1
24 Ocak
West Ham United-Sunderland
3-1
24 Ocak
Union Berlin-B. Dortmund
0-3
24 Ocak
Mainz 05-Wolfsburg
3-1
24 Ocak
FC Heidenheim-RB Leipzig
0-3
24 Ocak
E. Frankfurt-Hoffenheim
1-3
24 Ocak
Bayern Munih-Augsburg
1-2
24 Ocak
Leverkusen-Werder Bremen
1-0
24 Ocak
Pendikspor-Erzurumspor
1-2
24 Ocak
Vanspor FK-Iğdır FK
3-0
24 Ocak
Serik Belediyespor-Esenler Erokspor
0-3
24 Ocak
Keçiörengücü-Boluspor
5-1
24 Ocak
PSV Eindhoven-NAC Breda
2-2

Yaser Asprilla, Galatasaray için geldi!

Galatasaray, Girona'da forma giyen Yaser Asprilla ve kulübüyle anlaştı. Kolombiyalı futbolcu, transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi.

calendar 25 Ocak 2026 00:05 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 01:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Yaser Asprilla, Galatasaray için geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang'ın ardından bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılılar, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla ve kulübü Girona ile anlaşma sağladı.

Asprilla'nın ilk etapta kiralık olarak takıma katılacak, belirli sayıda maça çıkması durumunda ise zorunlu satın alma maddesinin devreye girecek.

İSTANBUL'A GELDİ


Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'a transferini tamamlamak için cumartesi gecesi saat 23.30 sularında İstanbul'a geldi.




İLK AÇIKLAMALAR

Havalimanında açıklamalarda bulunan Asprilla, "Bu büyük kulübe gelme fırsatı olduğu için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım." dedi.

DAVINSON SANCHEZ

Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Davinson Sanchez ile ilgili konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Çok iyiyiz onunla. Bana çok destek olan, hem takım arkadaşı olarak hem de oyuncu olarak inanılmaz saygı duyduğum bir insan. O da çok önemli bir faktör buraya gelmemde." diye konuştu.

Taraftara mesaj gönderen Asprilla, "Çok mutluyum bu büyük kulübün bir parçası olma şansından dolayı. En iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Çok çalışacağım disiplinli bir şekilde." sözlerini sarf etti.



JHON DURAN SORUSUNA CEVAP

Yaser Asprilla, "Bu büyük kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftar inanılmaz şu anda. Çok güzel bir karşılama oldu. Çok büyük başarılara imza atacağımıza eminim." dedi.

"Jhon Duran en yakın arkadaşlarından birisi. En büyük rakiplerinden birinde oynuyor. Buradan ona bir meydan okumada bulunacak mı kendisi?" sorusuna cevap veren Kolombiyalı futbolcu, "Onunla çok uzun süredir arkadaşız ve yakınız. Onun da başarılarından gurur duyuyorum. Burada da çok güzel bir mücadele yaşayacağımıza eminim." şeklinde konuştu.



TOPLAM MALİYET 23 MİLYON EURO

Asprilla'nın bonservisiyle takıma katılması durumunda Sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 23 milyon euro civarında olacak.

EN YÜKSEK TEKLİFİ G.SARAY SUNDU

Öte yandan Kolombiyalı kanat oyuncusunu Benfica, Ajax ve Marsilya da istedi ve hala istiyorlar. Ancak Girona'ya en iyi teklifi yapan takım Galatasaray...

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Yaser Asprilla, Girona formasıyla toplam 17 resmi maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlarken, özellikle oyun içi dinamizmi ve çok yönlülüğüyle dikkat çekti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 12 milyon euro.






Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.