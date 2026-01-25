Ümraniyespor, Hatay deplasmanında galip

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı.



Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 2-0 kazandı.



İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Batuhan Çelik ve 90. dakikada Benny kaydetti.



Bu sonuçla birlikte üst üste 2. maçını kazanan Ümraniyespor, 27 puana ulaştı. Ligde galibiyeti bulunmayan Hatayspor ise 7 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise İstanbulspor'a konuk olacak.



