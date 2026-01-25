Gaziantep Basketbol zirveden inmek istemiyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde lider durumda bulunan Gaziantep Basketbol, yarın konuk edeceği Konya Büyükşehir Belediyespor'u yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor.



Ligde çıktığı 19 maçta 17 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Gaziantep Basketbol, topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



Son 10 maçını kazanan kırmızı-siyahlı ekip, yarın konuk edeceği Konya Büyükşehir Belediyespor karşısında galip gelerek hem liderliğini sürdürmeyi hem de 3. sıradaki rakibiyle arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor.

Başantrenör Şemsettin Baş, AA muhabirine, bu sezon devre arası vermeden yoğun bir tempoyla maçları oynadıklarını söyledi.Türkiye Sigorta Federasyon Kupası'nın 16 Ocak'ta oynanan yarı final maçında ve ligin ilk devresindeki müsabakada talihsizlikler yaşayarak Konya Büyükşehir Belediyespor'a yenildiklerini aktaran Baş, şunları kaydetti:Kupa ile ligin farklı iki ayak olduğunu belirten Baş, dönem dönem oyuncu performanslarında düşüşler ve sakatlıkların yaşanabileceğini, sistemden ve oyun temposundan uzaklaşmadıkları müddetçe kazanacaklarına inandığını söyledi.Ligin ikinci yarısının ilk yarıya oranla her zaman daha zor olduğunu dile getiren Baş, şöyle devam etti:Taraftara çağrıda bulunan Baş, deplasmana gittiklerinde yoğun bir taraftar baskısıyla karşılaştıklarını belirterek,diye konuştu.Takım kaptanı Yiğitcan Turna ise ilk hedeflerinin içeride müsabaka kaybetmemek olduğunu, deplasmanda kazanabildikleri kadar maç kazanıp liderliği sürdürmek istediklerini dile getirdi.Konya Büyükşehir Belediyespor'un ligin en iyi takımlarından biri olduğuna vurgu yapan Yiğitcan,ifadelerini kullandı.