25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
14:30
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
18:45
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
16:30
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
14:15
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
19:15
25 Ocak
Metz-Lyon
19:15
25 Ocak
Brest-Toulouse
19:15
25 Ocak
Nantes-Nice
17:00
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
17:00
25 Ocak
Atalanta-Parma
17:00
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
14:30
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
17:00
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
18:15
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
16:00
25 Ocak
Arsenal-M. United
19:30
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
17:00
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
17:00
25 Ocak
Brentford-N. Forest
17:00
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
19:30
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
17:30
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
19:00
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
16:00
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
13:30
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
13:30
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
17:00
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
18:45

Gaziantep Basketbol zirveden inmek istemiyor

Ligde son 10 maçını kazanan lider Gaziantep Basketbol, Konya Büyükşehir Belediyespor'u yenerek hem serisini sürdürmek hem de zirvedeki yerini korumak istiyor.

Gaziantep Basketbol zirveden inmek istemiyor
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde lider durumda bulunan Gaziantep Basketbol, yarın konuk edeceği Konya Büyükşehir Belediyespor'u yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. 

Ligde çıktığı 19 maçta 17 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Gaziantep Basketbol, topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Son 10 maçını kazanan kırmızı-siyahlı ekip, yarın konuk edeceği Konya Büyükşehir Belediyespor karşısında galip gelerek hem liderliğini sürdürmeyi hem de 3. sıradaki rakibiyle arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor. 



"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Başantrenör Şemsettin Baş, AA muhabirine, bu sezon devre arası vermeden yoğun bir tempoyla maçları oynadıklarını söyledi. 

Türkiye Sigorta Federasyon Kupası'nın 16 Ocak'ta oynanan yarı final maçında ve ligin ilk devresindeki müsabakada talihsizlikler yaşayarak Konya Büyükşehir Belediyespor'a yenildiklerini aktaran Baş, şunları kaydetti:

"Ligin çok değerli ve kaliteli takımı Konya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağız. Evimizde oynuyoruz ve sezon başındaki hedeflerimiz devam ediyor, kazanmak istiyoruz. Özellikle de liderliğimizi devam ettirmek istiyorsak rakip kim olursa olsun kazanmamız gerekiyor. Hem ligde hem de kupada mağlup olduk ancak biz iç sahada çok daha farklı oynuyoruz."

"HER MAÇ BİR FİNAL"

Kupa ile ligin farklı iki ayak olduğunu belirten Baş, dönem dönem oyuncu performanslarında düşüşler ve sakatlıkların yaşanabileceğini, sistemden ve oyun temposundan uzaklaşmadıkları müddetçe kazanacaklarına inandığını söyledi.

Ligin ikinci yarısının ilk yarıya oranla her zaman daha zor olduğunu dile getiren Baş, şöyle devam etti:

"İkinci devre başladı artık, her maç bir final, biz bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. 7 iç saha, 7 de deplasman maçımız var. Aslında 8 de Yalova'yı saymıyoruz. Onu oynanmış kabul edersek içerideki maçlarımızın tamamını kazanıp, dışarıda da kazanabildiğimiz kadar kazanabilirsek liderliğimizi devam ettirebileceğimize inanıyorum. 10'da 10 yaptık ama ligin dinamikleri çok farklı. İlk devre takımlar takviyelerini yapmamış olabiliyor, antrenör değişiklikleri oluyor. Her maç bir final, serimizi devam ettirmek istiyoruz. Hiç kolay olmayacak. Rakiplerimiz işimizi zorlaştırmak için her şeyi yapacaktır diye düşünüyorum."

TARAFTARA ÇAĞRIDA BULUNDU 

Taraftara çağrıda bulunan Baş, deplasmana gittiklerinde yoğun bir taraftar baskısıyla karşılaştıklarını belirterek, "Ben taraftarımızın bu maçta salonu doldurmasını istiyorum. Her gittiğimiz deplasmanda özellikle deplasman takımları salonu dolduruyor, küçük salonda oynuyor ama bize deplasman zorluğunu yaşatıyorlar. Biz tekrardan efsanevi Gaziantep takımının taraftarının özellikle salonu doldurmasını istiyoruz. İçeride müdafaa yaparsak, kendi sistemimize bağlı kalırsak, salonu da doldurursak taraftar desteğiyle birlikte bu maçta gülen tarafın biz olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Takım kaptanı Yiğitcan Turna ise ilk hedeflerinin içeride müsabaka kaybetmemek olduğunu, deplasmanda kazanabildikleri kadar maç kazanıp liderliği sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyespor'un ligin en iyi takımlarından biri olduğuna vurgu yapan Yiğitcan, "Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Çok zor bir maç olacak ama seyirci desteğiyle birlikte bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Yarın herkesi bekliyoruz, salon ne kadar dolu olursa bizim performansımız da o kadar artıyor." ifadelerini kullandı.

