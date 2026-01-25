Fenerbahçe'nin istediği Fisnik Asllani için dev talep

Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı- lacivertliler birçok ismi listesinde tutuyor.
Fenerbahçe'de, son olarak Hoffenheim'da oynayan 23 yaşındaki futbolcu Fisnik Asllani, yakından takip ediliyor.
Kosovalı genç yıldız özellikle son dönemde yakaladığı çıkışla adından söz ettirdi ve Avrupa'da birçok kulübün radarına girdi.
30 MİLYON EURO İSTENİYOR
Sabah'ta yer alan haberde; Hoffenheim'in 23 yaşındaki forvet için 30 milyon euro talep ettiği, yüksek bonservise rağmen Sarı-Lacivertliler'in görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
BU SEZON ASLLANI
Asllani, bu sezon Bundesliga ekibi Hoffenheim ile 19 resmi maça çıkarken 7 gol attı ve 5 asist yaptı, 12 gole direkt katkı sundu.
ALMAN KULÜPLERİ İZLİYOR
Son dönemde yakaladığı çıkışla beğeni kazanan Fisnik Asllani, Alman kulüpleri tarafından yakından izleniyor. Borussia Dortmund da Asllani'yi bir dönemde sürekli takip etti.
Potansiyeliyle ve yeteneğiyle dikkat çeken Kosovalı yıldız, Başta Bayern Münih olmak üzere Bundesliga kulüplerinin de radarında bulunuyor.
FİZİK GÜCÜ DİKKAT ÇEKİYOR
Fisnik Asllani, forvet hattında fizik gücüyle öne çıkıyor. Kosovalı yıldız, 1.91'lik boyu ve güçlü fiziğiyle hava toplarına son derece hakim duruyor.
KOSOVA'DA YAKIN TAKİP
Kosova Milli Takımı'nda da benzer şekilde adından söz ettiren 23 yaşındaki futbolcu, başarılı bir grafik çiziyor.
Transfer listesine yazılan Fisnik Asllani, Kosova Milli Takımı için de büyük önem taşıyor.
23 yaşındaki genç forvet, Kosova'da Vedat Muriqi ile beraber öne çıkmaya başladı.
A Milli Takım formasıyla 12 maça çıkan Asllani, 3 gol kaydetti. Kosova'da Teknik Direktör Franco Foda da Fisnik Asllani'nin durumunu çok yakından izliyor.
