25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
14:30
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
18:45
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
16:30
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
14:15
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
19:15
25 Ocak
Metz-Lyon
19:15
25 Ocak
Brest-Toulouse
19:15
25 Ocak
Nantes-Nice
17:00
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
17:00
25 Ocak
Atalanta-Parma
17:00
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
14:30
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
17:00
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
18:15
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
16:00
25 Ocak
Arsenal-M. United
19:30
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
17:00
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
17:00
25 Ocak
Brentford-N. Forest
17:00
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
19:30
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
17:30
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
19:00
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
16:00
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
13:30
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
13:30
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
17:00
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
18:45

Fenerbahçe'nin istediği Fisnik Asllani için dev talep

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Fisnik Asllani, öne çıkan isimlerden biri oldu. 23 yaşındaki golcü için Hoffenheim'ın istediği bedel ortaya çıktı.

calendar 25 Ocak 2026 10:16 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 10:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı- lacivertliler birçok ismi listesinde tutuyor.

Fenerbahçe'de, son olarak Hoffenheim'da oynayan 23 yaşındaki futbolcu Fisnik Asllani, yakından takip ediliyor.

Kosovalı genç yıldız özellikle son dönemde yakaladığı çıkışla adından söz ettirdi ve Avrupa'da birçok kulübün radarına girdi.


30 MİLYON EURO İSTENİYOR

Sabah'ta yer alan haberde; Hoffenheim'in 23 yaşındaki forvet için 30 milyon euro talep ettiği, yüksek bonservise rağmen Sarı-Lacivertliler'in görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

BU SEZON ASLLANI

Asllani, bu sezon Bundesliga ekibi Hoffenheim ile 19 resmi maça çıkarken 7 gol attı ve 5 asist yaptı, 12 gole direkt katkı sundu.

ALMAN KULÜPLERİ İZLİYOR

Son dönemde yakaladığı çıkışla beğeni kazanan Fisnik Asllani, Alman kulüpleri tarafından yakından izleniyor. Borussia Dortmund da Asllani'yi bir dönemde sürekli takip etti.

Potansiyeliyle ve yeteneğiyle dikkat çeken Kosovalı yıldız, Başta Bayern Münih olmak üzere Bundesliga kulüplerinin de radarında bulunuyor.

FİZİK GÜCÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Fisnik Asllani, forvet hattında fizik gücüyle öne çıkıyor. Kosovalı yıldız, 1.91'lik boyu ve güçlü fiziğiyle hava toplarına son derece hakim duruyor.

KOSOVA'DA YAKIN TAKİP

Kosova Milli Takımı'nda da benzer şekilde adından söz ettiren 23 yaşındaki futbolcu, başarılı bir grafik çiziyor.

Transfer listesine yazılan Fisnik Asllani, Kosova Milli Takımı için de büyük önem taşıyor.

23 yaşındaki genç forvet, Kosova'da Vedat Muriqi ile beraber öne çıkmaya başladı.

A Milli Takım formasıyla 12 maça çıkan Asllani, 3 gol kaydetti. Kosova'da Teknik Direktör Franco Foda da Fisnik Asllani'nin durumunu çok yakından izliyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
9 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
