25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
18:45
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-282'
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
19:15
25 Ocak
Metz-Lyon
19:15
25 Ocak
Brest-Toulouse
19:15
25 Ocak
Nantes-Nice
1-349'
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
0-251'
25 Ocak
Atalanta-Parma
2-054'
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
1-147'
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
18:15
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
19:30
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-151'
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
0-253'
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-146'
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
19:30
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-141'
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
19:00
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
0-050'
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
18:45

Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında hata yapmadı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Emlak Konut'u 64-60 yendi.

calendar 25 Ocak 2026 17:38 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 17:44
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında hata yapmadı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u ağırladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 64-60 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mesut Öztürk, Niyazi Yasin Kahraman, Yasin Alkan

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 10, Ayşe Cora Yamaner 6, Juhasz 16, Elif Bayram 2, Johannes 17, Williams 2, Gökşen Fitik 2, Sehernaz Çidal, Derin Erdoğan 3, Kuier 6



Emlak Konut: Thomas 23, Delaere, Gizem Başaran Turan, Macaulay 7, Berfin Sertoğlu 9, Ferda Yıldız, Ceren Akpınar, Melek Uzunoğlu 2, Holesinska 3, Ndour 16

1. Periyot: 19-17

Devre: 29-30

3. Periyot: 47-45

Beş faulle çıkan oyuncu: 39.53 Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 18 18 22
11 Gençlerbirliği 19 5 5 9 23 26 20
12 Rizespor 19 4 7 8 21 27 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 4 5 10 17 32 17
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.