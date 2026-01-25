25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-169'
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
1-074'
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
1-0DA
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Endrick, Olimpik Lyon'u uçuruyor!

Endrick'in hat-trick yaptığı maçta Lyon, Metz'i deplasmanda 5-2 mağlup etti.

25 Ocak 2026

Endrick, Olimpik Lyon'u uçuruyor!
Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Metz ile Olimpik Lyon karşı karşıya geldi. Stade Saint-Symphorien'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Lyon 5-2'lik skorla kazandı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 11, 45+1 ve 87. dakikada Endrick, 16. dakikada Ruben Kluivert ve 32. dakikada Tyler Morton kaydetti.

Metz'in golleri ise 34. dakikada Koffi Kouao ve 64. dakikada Habibou Diallo'dan geldi.


Lyon'un Real Madrid'den kiraladığı Endrick, ilk 3 maçında 4 gol atıp 1 asist yaptı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Lyon, puanını 36'ya yükseltti. Son sıradaki Metz ise 12 puanda kaldı.

Lyon, gelecek hafta Lille'i ağırlayacak. Metz ise Angers deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
