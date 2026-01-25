Endrick, Olimpik Lyon'u uçuruyor!

Real Madrid'in Lyon'a kiraladığı Endrick, ilk 3 maçında 5 gole katkı sağladı. 🚀



Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Metz ile Olimpik Lyon karşı karşıya geldi. Stade Saint-Symphorien'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Lyon 5-2'lik skorla kazandı.Lyon'a galibiyeti getiren golleri 11, 45+1 ve 87. dakikada Endrick, 16. dakikada Ruben Kluivert ve 32. dakikada Tyler Morton kaydetti.Metz'in golleri ise 34. dakikada Koffi Kouao ve 64. dakikada Habibou Diallo'dan geldi.Lyon'un Real Madrid'den kiraladığı Endrick, ilk 3 maçında 4 gol atıp 1 asist yaptı.Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Lyon, puanını 36'ya yükseltti. Son sıradaki Metz ise 12 puanda kaldı.Lyon, gelecek hafta Lille'i ağırlayacak. Metz ise Angers deplasmanına gidecek.